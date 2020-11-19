Tabancasından çıkan mermiyle hayatını kaybeden uzman çavuş, toprağa verildi



Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) DİYARBAKIR'da görevli olan ve bakım yaptığı tabancasından çıkan mermiyle yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş (24), memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı.

Diyarbakır'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş'un kendisine ait tabanca, bakım yaptığı sırada ateş aldı. Silahtan çıkan mermiyle ağır yaralanan Tokuş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tokuş'un Türk bayrağına sarılı tabutu, bugün memleketi Ceyhan ilçesine bağlı Kurtkulağı Mahallesi'ne getirildi. Cenaze törenine Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yusuf Tuğrul, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde Kaymakam Yılmaz, Türk bayrağını öperek, uzman çavuşun acılı babası Derya Tokuş'a verdi. İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ise uzman çavuş Tokuş'un fotoğrafını, yakınlarına teslim ederek, başsağlığı diledi.

Uzman Çavuş Cumhur Tokuş'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER

2020-11-19 14:16:11



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