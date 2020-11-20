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Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip, 18 kurşun sıkmış

DHA

Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip, 18 kurşun sıkmış


Can ÇELİKAkif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca annesi Afiyet İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı (42) tabancayla vurarak öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat (45) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, avukat kardeşin cinayet günü ağabeyi Tolga Polat'ın görüşme isteğini, kendilerini öldüreceği gerekçesiyle kabul etmediği, 4 gün önce de kendisi ile annesini darbettiği iddiasıyla ağabeyi Tolga Polat'tan şikayetçi olmak istediği ortaya çıktı. İddianamede, çifte cinayetin yaşandığı binada 18 boş kovan bulunduğu zanlı Tolga Polat'ın birden fazla şarjör kullandığı bildirildi.
Olay, 11 Ağustos akşamı saat 22.30 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, emekli coğrafya öğretmeni baba Şeref Polat'ın bankada bulunan 1 milyon TL ile 300 dönüm arazi ve 4 bin metrekare arsanın aile içinde paylaşımına karar verildi. Ancak Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, mal paylaşımında anlaşamadığı annesi Afiyet İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile zaman zaman tartıştı. Şeref Polat'ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istemesi üzerine anne ile avukat kardeş, babanın 'akli dengesinin yerinde olmadığı' iddiasıyla vesayet davası açtı. Duruşması görülecek dava öncesi baba Şeref Polat, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 'akıl sağlığı yerindedir' raporu aldı. Vali Yardımcısı Tolga Polat ise davadan bir gün önceki akşam baba Şeref ve anne Afiyet İkbal Polat'ın 6'ncı katta, kardeş Altuğ Polat'ın 3'üncü katta yaşadığı apartmana geldi. Polat, avukat kardeşini 3'üncü katın merdiveninde tabancayla vurarak, öldürdü. Ardından da kendisini korkuyla banyoya kilitleyen annesini vurdu.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tolga Polat hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tolga Polat'ın birden fazla şarjör kullandığı, olay yerinde 18 boş kovan bulunduğu kaydedildi.
GÖRÜŞME TEKLİFİNİ 'ÖLDÜRECEK' DİYE REDDETMİŞ
İddianamede yer alan tanık ifadeleri ise aile arasında olaydan önce yaşananları ortaya çıkardı. Tanık Ö.D., kuzeni Tolga Polat'ı yaşanan anlaşmazlıklar üzerine aradığını, "Neden dayıma kredi çektirmek istiyorsun. Senin paraya ihtiyacın mı var? Artık dayımın ve bu çocukların peşini bırak" dediğini anlattığı ifadesinde, katil zanlısının kardeşi Altuğ ile yüzyüze görüşmek istediğini, Altuğ Polat'ın ise, ağabeyinin kendilerini öldüreceği gerekçesiyle görüşmeyi reddettiğini bildirdi.
Ö.D., olay günü Tolga Polat ile bir kafede buluştuğunu, Altuğ Polat'ın görüşme isteğini ikinci kez reddettiğini ifade ederek, daha sonra dayısı Şeref Polat'ın evine gittiğini, vasiliği Tolga Polat'ın kabul ettiğini söylediğini ancak Altuğ Polat'ın bunu kabul etmediğini, 8 Ağustos'ta kendisini ve annesini darbeden ağabeyinden şikayetçi olacağını söylediğini anlattı.
Ö.D., kuzeni Tolga Polat'ı arayıp, durumu anlattığı sırada Altuğ Polat'ın şikayetçi olma konusunda ısrarcı olacağını duyması üzerine "Dava açmasın kötü olur" dediğini,daha sonra öldürülen Altuğ Polat ile yürüyüşe çıktığını, bir süre sonra da aracıyla evine gittiğini bildirdi.
BABASI ARAYIP, 'ALTUĞ BENİ DARP ETTİ' DEMİŞ
İddianamede, zanlı Tolga Polat'ın polis ifadesine de yer verildi. Polat'ın gözaltında verdiği ifadesinde, kardeşi Altuğ'un "Vesayetini bana vermezsen sana bakmayız bu evden defolup gidersin" dediğini babasından öğrendiğini, bunun üzerine babasının eşi ve çocuklarının yanında kalmaya başladığını, konuyu görüşmek için anne-babasının evine gittiğini, aralarında tartışma  olduğunu, darp olayının yaşanmadığını, evden ayrıldığını, açılan davayla birlikte babasının mal varlığına tedbir konulduğunu kaydetti. İfadesinde ihtiyacı için bile bankadan para çekemez hale geldiğini anlatan Polat'ın, babasının kendi evinde 3 ay kaldığını,  Haziran ayında ise parka giden babasının annesiyle karşılaştığını, annesinin iknası sonucu eve döndüğünü, daha sonra babasını Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan eve, eşi ve çocuklarıyla götürüp bıraktığını, babasının annesinin evinde kaldığında kardeşi tarafından darbedildiğini öğrendiğini anlattı. 
YARALANAN KARDEŞİNİ BIRAKIP, ANNESİNİ ÖLDÜRMEYE GİTMİŞ
Olay günü öğle saatlerinde Adana'ya geldiğini ve kuzeni Ö.D. ile buluştuktan sonra aynı apartmanda, olaydan 8 ay önce satışını yaptığı ikinci kattaki evin tadilat durumunu görmek için asansöre binip ikinci kata çıktığını anlatan Polat, asansörün öldürdüğü kardeşinin oturduğu 3'üncü katta durduğunu, karşılaştığı kardeşinin kendisine hakaretler ettiğini öne sürdü.
Belinde taşıdığı tabancayı çıkartıp ateş açtığını, yaralanan kardeşini bırakıp, asansörle çıktığı babaevinde yatak odasının banyosunda tekme atarak, kapının kırılan kısmından ateş açtığını, annesini yaraladıktan sonra mutfakta silahı şakağına dayayarak intihara kalkıştığını, kendisini babasının engellediğini öne sürdü. 
ANNESİNİ DE KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN VURMUŞ
Olayın sebebinin miras olmadığını ifade eden Polat, annesinin ve kardeşinin babasını darbetmeleri ile kendisine karşı davranışlarından dolayı ani bir kızgınlıkla yaşandığını öne sürdü. Kuzeni Ö.D.'nin olayı sulhen çözmek için apatmana gittiğini anlatan Polat, kardeşi Altuğ'un itham ve hakaretleri sonucu kendisini kaybedip olayı gerçekleştirdiğini, annesini ise kardeşinin ölümüne neden olduğu için vurduğunu söyledi. 
 DHA-Genel Türkiye-Adana Akif ÖZDEMİR
2020-11-20 09:52:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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