Adanalı yazar, Vatikan’ın Türk ve Müslüman düşmanlığını kitapta anlattı Yazar Sedat Memili, emperyalizmin aşamadağı tek gücün kaderde, tasada ve kıvançta birlik ruhu olduğuna dikkat çekerek "Bu kitap umarım, birliktelik ruhuna bir katkı olur” dedi

Yazar Sedat Memili’nin 2006 yılında çıkarttığı ‘Vatikan’ isimli kitabının genişletilmiş ikinci baskısı yayınlandı.

Yazar Memili, Türk ve Müslüman düşmanlığının neden kaynaklandığına dair soruları üzerine başladığı 10 yıllık araştırma sonunda ‘Vatikan’ isimli kitap yazdı. 520 sayfalık kitabının ikinci baskısı da yayınlanan Memili, “Bu kitap, Türklüğü Anadolu'da, İslamiyet'i ise Ortadoğu coğrafyasında yok etmek için Katolik Hıristiyanlığın iki bin yıllık entrika ve saldırılarının satır başlarıdır. Selahaddin Eyyubi'yi, Kanunu Sultan Süleyman'ı, Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihi lider yapan bu saldırılardan zaferle çıkmış olmalarıdır. Şöyle de ifade edebiliriz; Emperyalist dünya, ancak ve ancak Türk ve Müslümanları "birlik olmaktan" mahrum ettiği zaman zafer ulaşmaktadır. Çünkü, saldırgan ve aç gözlü emperyalizmin aşamadığı tek güç; "Kaderse, tasada ve kıvançta" birlik olma ruhudur. Bu kitap umarım, birliktelik ruhuna bir katkı olur” dedi.

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