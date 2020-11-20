Kozan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, KozanKadirli yolu Pekmezci Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 ABC 052 ve 46 ABJ 223 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Otomobiller hurdaya dönerken, kazada araçlardaki Çağlar Altıntaş (23), Menderes Tuncel (43) ve ismi açıklanmayan bir kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Kozan ve Kadirli ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2020-11-20 18:27:27
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