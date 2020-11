Yaşlı vatandaşları gökyüzüyle buluşturdular

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da yamaç paraşütü eğitmeni Mustafa Uri (48), uygun hava koşullarında sadece gençleri değil yaşlı insanları da yamaç paraşütüyle uçurarak bu spora karşı olan ön yargıları kırıyor. Kentte birçok yaşlı insanı yamaç paraşütüyle uçurduğunu kaydeden Uri, özellikle kendisiyle uçarken gökyüzünden inmek istemeyen ve kameraya el sallayan Latife Teyzeyi tekrardan gökyüzüyle buluşturmak istiyor.

Hava sporlarının en popülerlerinden biri olan yamaç paraşütüne Türkiye´de ilgi gün geçtikçe artıyor. Kalkış-iniş pistinin gerekmediği bu spor dalında yamaç paraşütünün kolay taşınabilir olmasından dolayı yüksek tepelerden kalkış yapılabiliyor. Rüzgarın ve hava şartlarının elvermesi durumunda saatlerce gökyüzünde uçmayı sağlayan bu sporla kilometrelerce mesafe ilerlenebiliyor. Adana´da yamaç paraşütü eğitmenliğini yapan Mustafa Uri de uzun yıllardır yamaç paraşütü sporunu yaymak adına çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Birçok kişinin tehlikeli olarak gördükleri için bu spor dalına uzak durduğunu söyleyen Uri, önyargıyı kırmak adına sadece gençleri değil, yaşlı insanları da Adana semalarında uçurduğunu kaydetti. Bugüne kadar birçok yaşlı insanla yamaç paraşütü yaptığını belirten Uri, özellikle Adanalı 70 yaşındaki Latife teyzeyi uçurduğu anları unutamadığını ve onu tekrar gökyüzüyle buluşturmak istediğini vurguladı.

`GÖKYÜZÜNDEN İNMEK İSTEMEDİ, 1 SAAT UÇTUK´

Kente 90´lı yıllarda yamaç paraşütü sporunu kendisinin ve arkadaşlarının getirdiğini belirten Mustafa Uri, bugüne kadar bu spora gönül veren gençlerin yanı sıra engelli, down sendromlu, yaşlı birçok insanı Adana semalarında uçurduğunu söyledi. Birkaç istisna dışında yamaç paraşütü yapan herkesin bu spordan büyük bir keyif aldığını kaydeden Uri, önyargıları kırmak adına son yıllarda özellikle yaşlıları spora teşvik etmeye başladığını belirtti. Geçen haftalarda çocuklarının yamaç paraşütü yapmasını izlemeye gelen 70 yaşındaki Latife teyzeye uçmayı teklif ettiğini ve onun da bunu heyecanla kabul ettiğini ifade eden Uri, "Latife Teyze gökyüzünde uçarken aşırı mutluydu. Sürekli el salladı ve korkmadığını söyledi. Mutluluğu gözünden okunuyordu. Bir süre sonra `hadi inelim Latife Teyze´ dedim. Gökyüzünden inmek istemedi. Yaklaşık bir saat uçtuk. Hiç korkmadı, gayet huzurluydu. Kendisine buradan sesleniyorum. Tekrardan gelsin ve onu gökyüzüyle yeniden buluşturalım" dedi.

Son olarak yamaç paraşütünün futbol, basketbol ya da herhangi bir spordan daha tehlikeli olmadığını vurgulayan Uri, önemli olanın kurallara uymak olduğunun altını çizdi.

Hava koşullarının uygun olduğu günlerde ailesiyle yamaç paraşütü yapmaya geldiğini kaydeden Sonay Yılmaz ise bu sporun her yaştan insan için uygun olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-11-21 08:42:39



