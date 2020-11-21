Yaşlı vatandaşları gökyüzüyle buluşturdular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı vatandaşları gökyüzüyle buluşturdular

DHA

Yaşlı vatandaşları gökyüzüyle buluşturdular


Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da yamaç paraşütü eğitmeni Mustafa Uri (48), uygun hava koşullarında sadece gençleri değil yaşlı insanları da yamaç paraşütüyle uçurarak bu spora karşı olan ön yargıları kırıyor. Kentte birçok yaşlı insanı yamaç paraşütüyle uçurduğunu kaydeden Uri, özellikle kendisiyle uçarken gökyüzünden inmek istemeyen ve kameraya el sallayan Latife Teyzeyi tekrardan gökyüzüyle buluşturmak istiyor.
Hava sporlarının en popülerlerinden biri olan yamaç paraşütüne Türkiye´de ilgi gün geçtikçe artıyor. Kalkış-iniş pistinin gerekmediği bu spor dalında yamaç paraşütünün kolay taşınabilir olmasından dolayı yüksek tepelerden kalkış yapılabiliyor. Rüzgarın ve hava şartlarının elvermesi durumunda saatlerce gökyüzünde uçmayı sağlayan bu sporla kilometrelerce mesafe ilerlenebiliyor. Adana´da yamaç paraşütü eğitmenliğini yapan Mustafa Uri de uzun yıllardır yamaç paraşütü sporunu yaymak adına çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Birçok kişinin tehlikeli olarak gördükleri için bu spor dalına uzak durduğunu söyleyen Uri, önyargıyı kırmak adına sadece gençleri değil, yaşlı insanları da Adana semalarında uçurduğunu kaydetti. Bugüne kadar birçok yaşlı insanla yamaç paraşütü yaptığını belirten Uri, özellikle Adanalı 70 yaşındaki Latife teyzeyi uçurduğu anları unutamadığını ve onu tekrar gökyüzüyle buluşturmak istediğini vurguladı.
`GÖKYÜZÜNDEN İNMEK İSTEMEDİ, 1 SAAT UÇTUK´
Kente 90´lı yıllarda yamaç paraşütü sporunu kendisinin ve arkadaşlarının getirdiğini belirten Mustafa Uri, bugüne kadar bu spora gönül veren gençlerin yanı sıra engelli, down sendromlu, yaşlı birçok insanı Adana semalarında uçurduğunu söyledi. Birkaç istisna dışında yamaç paraşütü yapan herkesin bu spordan büyük bir keyif aldığını kaydeden Uri, önyargıları kırmak adına son yıllarda özellikle yaşlıları spora teşvik etmeye başladığını belirtti. Geçen haftalarda çocuklarının yamaç paraşütü yapmasını izlemeye gelen 70 yaşındaki Latife teyzeye uçmayı teklif ettiğini ve onun da bunu heyecanla kabul ettiğini ifade eden Uri, "Latife Teyze gökyüzünde uçarken aşırı mutluydu. Sürekli el salladı ve korkmadığını söyledi. Mutluluğu gözünden okunuyordu. Bir süre sonra `hadi inelim Latife Teyze´ dedim. Gökyüzünden inmek istemedi. Yaklaşık bir saat uçtuk. Hiç korkmadı, gayet huzurluydu. Kendisine buradan sesleniyorum. Tekrardan gelsin ve onu gökyüzüyle yeniden buluşturalım" dedi.
Son olarak yamaç paraşütünün futbol, basketbol ya da herhangi bir spordan daha tehlikeli olmadığını vurgulayan Uri, önemli olanın kurallara uymak olduğunun altını çizdi.
Hava koşullarının uygun olduğu günlerde ailesiyle yamaç paraşütü yapmaya geldiğini kaydeden Sonay Yılmaz ise bu sporun her yaştan insan için uygun olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-11-21 08:42:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da restoranlar paket servisine başladı
YEREL HABERLER Adana'da restoranlar paket servisine başladı
Kozan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kozan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Adanalı yazar, Vatikan’ın Türk ve Müslüman düşmanlığını kitapta anlattı Yazar Sedat Memili, emperyalizmin aşamadağı tek gücün kaderde, tasada ve kıvançta birlik ruhu olduğuna dikkat çekerek "Bu kitap umarım, birliktelik ruhuna bir katkı olur” dedi
YEREL HABERLER Adanalı yazar, Vatikan’ın Türk ve Müslüman ...
Akdeniz'i etkisi altına alan Aslan balığında 'kısmi felç' tehlikesi
YEREL HABERLER Akdeniz'i etkisi altına alan Aslan balığında 'kısmi ...
Adana'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 9 ...
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Uygur, "Fotoğrafik Düşünme Tarihi"ni anlattı
YEREL HABERLER Uygur, "Fotoğrafik Düşünme Tarihi"ni anlattı
Akdeniz Bölgesindeki sorun ve talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
YEREL HABERLER Akdeniz Bölgesindeki sorun ve talepler Cumhurbaşkanı ...
Adana´da 3 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adana´da 3 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli ...
Portakal hırsızları, bahçeye düşürdükleri akaryakıt fişinden yakalandı
YEREL HABERLER Portakal hırsızları, bahçeye düşürdükleri akaryakıt ...
Müebbet hapis cezasına adli kontrol HSK’lık oldu Adana’nın Ceyhan ilçesinde boğazı kesildikten sonra altınları çalınan kadını öldüren iki sanığa müebbet ve 6’şar ve 1’er yıl hapis cezası verilmesine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına neden olan 3 hakim, aile tarafından HSK’ya şikayet edildi İki zanlı itiraz üzerine yakalanıp tutuklanmıştı
YEREL HABERLER Müebbet hapis cezasına adli kontrol HSK’lık ...
Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip, 18 kurşun sıkmış
YEREL HABERLER Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü çifte ...
Vakalar arttı yeni yoğun bakım üniteleri açıldı Yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların arttığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yoğun bakım üniteleri devreye alındı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuba Turunç: "Vaka sayısı artarsa daha ağır tedbirler gelebilir”
YEREL HABERLER Vakalar arttı yeni yoğun bakım üniteleri açıldı Yoğun ...
Bahçeden 10 ton portakal çaldılar Adana’da bir bahçeden çalınan 50 bin lira tutarındaki 10 ton portakal bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Bahçeden 10 ton portakal çaldılar Adana’da bir ...
Adana'da 3 yaralama olayına karışan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 3 yaralama olayına karışan 3 zanlı ...
Mehmetçiğe bir çuval un bağışladı
YEREL HABERLER Mehmetçiğe bir çuval un bağışladı
Mamut dişinden yaptığı tespihi Cumhurbaşkanı'na hediye etmek istiyor
YEREL HABERLER Mamut dişinden yaptığı tespihi Cumhurbaşkanı'na ...
Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki çocuğun, elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen 14 yaşındaki çocuğun, elektrik ...
Pompalı tüfekle girdiği marketten 1500 lira gasp etti
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle girdiği marketten 1500 lira gasp etti
Adana’da kar maskeli, tüfekli market soygunu
YEREL HABERLER Adana’da kar maskeli, tüfekli market soygunu
Parkta bir kişiyi gasbetmeye çalışırken yakalandılar, gazetecilere saldırdılar
YEREL HABERLER Parkta bir kişiyi gasbetmeye çalışırken yakalandılar, ...
Parktaki gaspçıları güvenlikçiler etkisiz hale getirdi Gözaltına alınan gaspçılar gazetecilere hakarette bulundu
YEREL HABERLER Parktaki gaspçıları güvenlikçiler etkisiz hale ...
Sahra hastanesi kurulduğu öne sürülen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı
YEREL HABERLER Sahra hastanesi kurulduğu öne sürülen tartışmalı ...
CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı açıldı Adana’da 2. Estetik-Kozmetik-Güzellik Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı 4 gün sürecek fuarda 100'e yakın firma yeni geliştirdikleri ürün ve koleksiyonları sergileyecek
YEREL HABERLER CHP'li belediyenin sahra hastanesinde güzellik fuarı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X