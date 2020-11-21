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Tehlikeye aldırmadan maskesiz, korunaksız cam sildiler

DHA

Tehlikeye aldırmadan maskesiz, korunaksız cam sildiler


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da özel bir bankanın dış cephe camlarını silmek için iş makinesine çıkan işçilerin, yüksekte güvenlik önlemi ve pandemi kurallarına uymadan çalıştığı anlar dikkat çekti. Vücut tipi emniyet kemeri ile baretin önemini anlatan İş Güvenliği Uzmanı Bengü Saygılı, pandemi döneminde maske takmanın yanı sıra kişisel koruyucu ekipmanların da kimseyle paylaşılmaması gerektiğini kaydetti.
Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde özel bir bankanın camlarının dış cephe temizliğini yapan işçilerin yüksekte hiçbir önlem almadan çalıştığı anlar, dikkat çekti. Baret ve vücut tipi kemer takmadan iş makinesinin üzerine çıkıp cam silen işçiler ölüme davetiye çıkarırken, maske ve sosyal mesafeye uymayıp koronavirüs tehlikesini hiçe saydılar.
KEMER VE BARET ÖNLEMİ ALINMALI
İş Güvenliği Uzmanı Bengü Saygılı, görüntülerle ilgili dış cephede yüksekte çalışan işçiler için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
"Dış cephede yüksekte çalışırken, iskelede çalışıyorlarsa iskele ile ilgili tüm önlemlerin alınması gerekiyor. İskelenin doğru bir şekilde kurulup kurulmadığı kontrol edilmeli, periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Ayrıca çalışanlara iskeleye nasıl çıkacağına dair eğitimler verilmeli. İskeleyi doğru kurduktan sonra kişisel koruyucu donanımlarını doğru bir şekilde kullanmak çok önemli. Mesela en çok önem verdiğimiz olay vücut tipi emniyet kemerlerini, baretlerini kullanmak."
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARI BAŞKASI KULLANMAMALI
Pandemi döneminde ayrıca dikkat edilmesi gereken noktalar olduğuna dikkat çeken Bengü Saygılı, "Şimdi bir de pandemi dönemi çalışanların çok dikkat ederek sosyal mesafeyi korumaları, maskelerini takmaları gerekiyor. Ayrıca bu kişisel koruyucu donanımlar kişilerin kendilerine ait olan ekipmanlar. O nedenle bunları başkası kullanamaz. Özellikle şu pandemi döneminde asla kullanmamalıdır. Biz bazı yerlerde dikkat ediyoruz maskelerini genelde kollarına takıyorlar, bareti Adana ortamında çok sıcak diye kullanmıyorlar" dedi.
TEHLİKE NE?
Önlem alınmadığı takdirde karşılaşılacak tehlikelerle ilgili bilgi veren Saygılı, "Aksi halde birçok tehlike var. Kemerlerini takmadıklarında birinci tehlike yüksekten düşmek. Baretlerini takmadıklarında yukarıdan başlarına bir şey düşebilir. Gündemimizde pandemi olduğundan dolayı da maske ve sosyal mesafeye uymaları gerekiyor. Aksi halde koronavirüse davetiye çıkarırlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2020-11-21 08:57:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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