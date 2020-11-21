Adana´da bisiklet ve içki hırsızları tutuklandı



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da son bir ayda 19 bisiklet çalan Coşkun T. ile zincir marketlerden içki çaldığı belirlenen Sami Orkun P., polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bisiklet ve marketten hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, son bir ayda merkez ilçelerden Seyhan´da 11, Çukurova´da 8 olmak üzere toplam 19 bisiklet çalan şüphelinin, çeşitli suçlardan kaydı olan Coşkun T. olduğunu belirledi. Düzenlenen baskınlar Coşkun T., merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi´ndeki evinde yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin, paraya ihtiyacı olduğu için bisikletleri çaldığını söylediği öğrenildi.

İÇKİ HIRSIZINA SUÇÜSTÜ

Polis, merkez ilçelerden Yüreğir ve Seyhan´da 1, Çukurova´da 2 olmak üzere 4 zincir marketten yanında getirdiği karton kutulara doldurarak içki hırsızlığı yapan şüphelinin Sami Orkun P. olduğunu tespit etti. En son 19 Kasım günü saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osman Gazi Mahallesi'ndeki bir marketten hırsızlık yapan Sami Orkun P., kovalamaca sonucu Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi´nde ara sokaklarda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun T. ile Sami Orkun P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-11-21 10:30:17



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