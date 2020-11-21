Eylem planı yaparken yakalanan DEAŞ´lıların hedefinde İncirlik Hava Üssü varmış



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar ile iş insanları ve turist kafilelerini kaçırarak esir alma, güvenlik güçleri ile stratejik öneme sahip yerlere saldırı düzenleme planları yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 1´i kadın 22 şüpheliden 20´si tutuklandı. 1 şüpheli ev hapsine çarptırılırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüt üyelerinin hedefinde İncirlik Hava Üssü´nde eylem yapmak olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı takipte, patlayıcıların örgüt üyelerinden Salih K.´nin açtığı kitabevinde sakladığı bilgisine ulaştı. Polis, Adana ve Muğla´da, örgüt üyelerinin eylem yapma ihtimali arttığı için 8 Kasım günü şafak vakti operasyon düzenleyerek Salih K.'nin de aralarında olduğu 1´i kadın 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu kitabevinde dedektör köpekle yapılan aramada 500 gram patlayıcı ele geçirildi.

Operasyonun ardından Salik K.´ye ait kitabevi mühürlendi. Operasyonla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Operasyonda, yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel döküman ve dijital materyale el konulmuştur. Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edilmiştir" denildi.

BEŞİKTAŞ VE GÜNGÖREN KANA BULANMIŞTI

Polis tarafından yapılan inceleme sonunda patlayıcı maddenin TNT RDX karışımı bomba olduğu ortaya çıktı. Aynı tür bombanın İstanbul'da Beşiktaş Stadı önü ile Güngören'de düzenlenen bombalı saldırılarda kullanıldığı belirtildi. Teröristlerin planladıkları eylemlerde TNT´yi daha etkili hale getirebilmek için içerisine RDX karıştırdıkları öğrenilirken, saldırının canlı bomba eylemi olarak planlandığı belirlendi.

HEDEFLERİNDE İNCİRLİK ÜSSÜ VARMIŞ

Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan DEAŞ´ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden´in tutuklanmasının ardından örgüt üyelerini vekaleten Ahmet Can S.´nin koordine ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin, kendi aralarında sözde mahkeme kurdukları, verdikleri kararlar doğrultusunda `yaralama´, `tehdit´ ve `kulak kesme´ eylemlerinde bulundukları öğrenildi.

Öte yandan örgüt üyelerinin hedefinde İncirlik Hava Üssü olduğu, terör örgütü PKK/PYD´nin elinde bulunan esirlerini kurtarmak için bürokratları ve turistleri kaçırma planları yaptığı belirlendi.

20´Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında tutuklu DEAŞ´ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden´e vekillik yapan Ahmet Can S. ile patlayıcıları saklayan Salih K.´nin de bulunduğu 22 şüpheliden 20´si mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 1´i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kadın şüpheli ise ev hapsi cezasına çarptırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-11-21 10:52:58



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