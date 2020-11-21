Kozan’da bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 7 tutuklama

Adana’nın Kozan ilçesinde bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadelerine başvurulan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli şahıs ta emniyet güçlerince daha sonra gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet laptop bilgisayar, 2 adet telefon, 2 adet flash bellek ve 6 adet banka kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları Kozan Adliye Sarayında savcılık tarafından ifadelerine başvurulan şüphelilerden Y.D, Ö.Y, F.S, E.D, H.A,.U D. ve. E M.A tutuklanarak Kozan Kapalı Cezaevine gönderilirken şüphelilerden K.E. ve M.U. adlı şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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