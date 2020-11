Korona kısıtlaması Adana Kebap aşkına engel olamadı

Tüm Türkiye’de korona virüs önlemleri kapsamında yemek yenilen yerleri kapsayan sadece gel al veya paket servis kuralı Adana’da kebapçılar önünde sosyal mesafeli sıra oluşturdu. Bir vatandaş ise yasağın kebap aşkına engel olamadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs ile etkin mücadele etmek amacıyla aldığı, ’Lokanta, restoran, pastane’ gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde sadece gelal veya paket servis yapılabileceğine yönelik kararına Adanalı işletmeler uymaya başladı. Ancak gel al veya paket servis kuralı Adanalıların kebap aşkına engel olamadı. Kentte en çok tüketilen yemeklerin başında gelen kebap için Adanalılar sosyal mesafe kuralına uygun halde sıraya girip kebaplarını paket olarak alıp ev veya işyerlerine götürüyor.



“Kebap sevgisi varken insanlar her şeye razı”

Kebapçı Yaşar Aydın, korona virüsten dolayı paket servise döndüklerini belirterek, “İşlerimiz pakette yüzde 80 düşüyor. Ancak bizim için sağlık önemli. Sağlığımız için eğer bu yararlıysa biz her şeye varız. Pakette de insanlar mutlu. Sırf açık olmak için açığız aslında. Bize bir karı olmuyor bunun. Buna da şükür. Bu günlerde geçecek inşallah. Kebap sevgisine paketin engel olması imkansız. Bu kadar kebap sevgisi varken insanlar her şeye razı. Adana Kebap sevgisi bambaşka bir şey” dedi.

Konya’dan gelen Hasan Hüseyin Ceran isimli vatandaş ise kebabı paket aldıklarını ancak servis olarak Adana Kebap yemenin daha güzel olduğunu söyleyerek, “Yasaklardan dolayı paket servisiyle alıyoruz kebabı. Bu yasaklar kalktığı zaman tekrardan gelip kebap yemeyi istiyorum. Restoranda yemekle, paket yemek arasında çok fark var” diye konuştu.



“Yasak kebap aşkına engel olmadı”

Mustafa Kurşunel isimli başka bir vatandaş ise kebap aşkına hiçbir şeyin engel olamadığını belirterek, “Yasaklara denk geldik. Masada yemeyi daha çok arzu ediyorduk ama paket alıp yedik. Yasak kebap aşkına engel olmadı. Pakette olsa aldık, yedik” ifadelerini kullandı.

