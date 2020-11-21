Markete silah ve bıçaklı gasp girişimini kasiyer engelledi

Adana’da bir markete silah ve bıçaklı yapılan gasp girişimini kasiyer engelledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi’ne bağlı D400 karayolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete elinde bıçak, belinde silahla giren bir gaspçı, kasiyerden paraları istedi. Bu sırada kasiyer alarmı çalıp gaspçıya direndi.

Polis, sireni duyan gaspçı ise bunun üzerine de marketten herhangi bir şey alamayarak kaçtı. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasından gaspçının eşkalini belirleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.

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