Tren çarpması sonucu kolu koptu



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da trenin çarptığı kişinin sağ kolu koptu. yaralı hastanede tedaviye alınırken, polis soruşturma başlattı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi´nde meydana geldi. Bölgeden geçen bir tren, rayların üzerinde bir cisme çarpması üzerine durdu. Makinist, treni durdurarak raylarda yaptığı kontrolde, ismi öğrenilemeyen bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Makinist, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralının sağ kolunun koptuğunu belirledi. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Yaralının kopan kolu da hastaneye götürüldü. Polis, bölgede yaptığı incelemenin ardından makinisti, polis merkezine götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-11-22 20:57:22



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