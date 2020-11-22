Adana Demirspor - Eskişehirspor: 4-1

Mustafa Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA) - STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER:Alper Ulusoy (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu(xx), Mustafa Savranlar(xx)
ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx)Tayyip(xx), Anıl (xxx), Okan (xx), Tarık (xx),Erkan(xxx)(Dk.90 Kosecki (?), Hasan(xx), Dk.90 Alaaddin (?), Gökhan(xx), Dıbba (xx)(Dk.58 Emircan(xxx), Volkan(x)(Dk.45 Yunus(xxx), Mehmet(xx)(Dk.85 Semih (?)
ESKİŞEHİRSPOR:Ekrem(x)Mevlüt(xx), Bedirhan(xx), Furkan(xx), Bilal(xx), Mehmet(xxx), Berkay(xx)(Dk.90 Göktuğ(?), Erdal(xx)(Dk.90 Buğra(?), Sunday(xx), Talha(xx)(Dk.79 Furkan (?), Hamed(xx)(Dk.65 Onur(xx)
GOLLER: Dk. 70 Anıl, Dk. 72 Yunus Dk. 74 Emircan, Dk. 87 Emircan (Adana Demirspor), Dk. 53 Mehmet (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Hasan, Erkan, Tarık (Adana Demirspor), Furkan, Mevlüt (Eskişehirspor)TFF 1´inci Lig´in 10´uncu haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Eskişehirspor´u 4-1 mağlup etti.
4´üncü dakikada Eskişehirspordan Mevlüt´ün hatası sonucu topla buluşan Mehmet, ceza sahasına kadar topla girdi. Karambolde kalan topla buluşan Erkan sert bir vuruşunda, top defansa çarpıp kornere gitti.
23´üncü dakikada Eskişehirspor´da Mehmet, ceza sahası dışında karambolden aldığı topu sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Zubas topu son anda çeldi.
Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
53´üncü dakikada Eskişehirspor´da Mehmet, karambolden bulduğu topu düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu. 0-1
54´üncü dakikada sağ kanattan topu alan Pa Dibba, kanattan sürdüğü topla ceza sahasına kadar girdi. Dibba´nın vuruşuyla meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
70´inci dakikada Adana Demirspor´da Erkan´ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisine ortalanan topa kafa vuran Anıl meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
72´nci dakikada Adana Demirspor´da Erkan sağ kanattan rakip ceza sahasına girip pasını attı. Topla buluşan Yunusun düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
87´nci dakikada topla buluşan Yunus sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına kadar girdi. Yunusun düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
90+3´üncü dakikada orta sahadan aldığı topla, rakip ceza sahasına giren Emircan düzgün bir vuruşla son golü kaydetti. 4-1
Karşılaşma, Adana Demirspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI
2020-11-22 21:15:10
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