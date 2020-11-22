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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Eskişehirspor: 1

İHA

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Eskişehirspor: 1

TFF 1.Lig’in 10.haftasında Adana Demirspor evinde Eskişehirspor’u konuk etti. Müsabaka 41 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar
23. dakikada ceza sahası dışında yaşanan karambolde topu önünde bulan Eskişehirsporlu Mehmet'in şutunda kaleci Zubas meşin yuvarlağa sahip oldu.
53. dakikada Adana Demirspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu kapan Mehmet meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 10
70. dakikada Adana Demirspor’da Erkan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Yunus yükselerek kafayı vurdu. Kalecinin çeldiği topla buluşan Anıl, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 11
72. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Erkan'ın pasında Yunus topu filelerle buluşturdu. 21
87. dakikada sağ kanattan topu alarak ceza sahasına kadar giren Yunus, düzgün bir vuruşla topu kaleci Ekrem’in yanından ağlara gönderdi. 31
90+4. dakikada Adana Demirspor'da orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Emircan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 41

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Mustafa Savranlar xx
Adana Demirspor: Zubas xx, Tayyip xx, Anıl xxx, Tarık xx, Okan xx, Gökhan xx, Hasan xx (Alaattin dk. 90 ?), Pa Dibba xx (Emircan dk. 57 xx), Erkan xxx (Kosecki dk. 90 ?), Volkan xx (Yunus dk. 46 xx), Mehmet xx (Semih dk. 87 ?)
Yedekler: Vedat, Mehmet, İzzet, Samed
Teknik Direktör: Ümit Özat
Eskişehirspor: Ekrem xx, Mevlüt xx, Bedirhan xx, Furkan xx, Bilal xx, Mehmet xx, Berkay xx (Göktuğ dk. 90 ?), Erdal xx (Buğra dk. 90 ?), Alimi xx, Sholaja xx (Onur dk. 65 x), Talha xx (Furgan dk. 79 x)
Yedekler: Ebrar, Sezgin, İbrahim, Kaan, Onurhan, Alperen
Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan
Goller: Mehmet (dk. 53) (Eskişehirspor), Anıl (dk. 70),Yunus (dk. 72 ve 87), Emircan (dk. 90+4) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Hasan, Erkan, Tarık (Adana Demirspor), Furkan, Talha, Mevlüt (Eskişehirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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