Fahrettin Sayhan: “Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı”

Eskişehirspor’un Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası, “Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı” dedi.

Eskişehirspor, ligin 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 41 kaybetti. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Eskişehirspor’un Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, “Maça gelirken bir oyun planı kurgulamıştık. İlk yarı çocuklar çok iyi uyguladılar. Maçın ikinci yarısı çok basit bir gol yedik ve demorolize olduk. Kazanmak için her şeyi yaptık ama olmadı“ diye konuştu.

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