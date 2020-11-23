'10 numara yağ, kanser riskini artırıyor'



Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ADANA Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın, özellikle otobüs ve TIR'larda maliyeti düşürmek için akaryakıt olarak kullanılan, 'akaryakıt ve yanıcı madde karışımlı 10 numara yağ' tehlikesine dikkat çekti. Aydın, "Yakıt maliyetinden kaçayım, derken araçlarının yanma riskini en yükseğe çıkarıyorlar. Ayrıca trafo ve makine yağından elde edilen bu yakıt, kanser riskini de artırıyor" dedi.

Türkiye´de otobüs ya da TIR gibi büyük araçların bazı sürücüleri, maliyetleri azaltmak için 10 numara yağı, motorin ile karıştırdıktan sonra çeşitli yanıcı maddelerle inceltip, sahte akaryakıta dönüştürerek, araçlarında yakıt olarak kullanıyor. Standardı bulunmayan karışımlı sahte akaryakıt nedeniyle zaman zaman araç yangınları çıkıyor. Otobüs yangınlarının ana nedeninin genelde özel karışımlı 10 numara yağ kullanımı olduğunu dile getiren Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın, 10 numara yağın kullanıldığı araçta yanma riskinin artırmasının yanı sıra bazı atık yağların içinde bulunan kanserojen maddelerden dolayı insan sağlığını tehdit ettiğini ve kanser riskini yükselttiğini kaydetti.

GERİ DÖNÜŞÜM YERİNE 10 NUMARA YAĞA HAM MADDE OLUYOR

Araçta yakıt olarak kullanılan bu yağların sadece otobüs yangınına değil, aynı zamanda havada su buharıyla birleşmesi sonucu asit yağmuru olarak insana ve çevreye da zarar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, bir diğer tehlikenin ise bu yağların içindeki kanserojen maddeler olduğuna dikkat çekti. Özellikle trafo yağlarından elde edilen 10 numara yağın içindeki PCB maddesinin kansere neden olabileceğini vurgulayan Aydın, "Bu atık yağların bazı çeşitleri direkt olarak imha edilmesi gerekirken bu şekilde kullanıyorlar. İmha edilmesi gerekmeyen atık yağlar ise geri dönüşüm seçeneği varken bazı şebekeler tarafından 10 numara yağa ham madde olarak kullanılıyor. Bunu kullanan sürücüler maliyetten kaçayım derken aslında hem aracını hem çevre, toplum sağlığını mahvediyor. Ayrıca sigorta şirketleri araç yangınlarında sebebin 10 numara yağ olduğunu tespit ederse zararı karşılamıyor. Bunları göz önünde bulundurmak lazım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-11-23 09:20:07



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