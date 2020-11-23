Yasakta bekçilerin sadık dostu oldular Sokak köpekleri sokağa çıkma yasağında devriye gezen bekçilere eşlik ettiler

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Adana’nın Kozan ilçesinde sokak köpekleri, sokağa çıkma yasağında devriye gezen bekçilere eşlik etti.

Kozan'da boş sokaklar hafta sonu uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamındaki yasaklarda sessizliğe büründü. Mahalle bekçileri ilçede mahallelerde devriye atarak güvenliği sağlarken insanlardan arınan sokaklarda sokak hayvanları sessizliğin adeta keyfini çıkardı.

Mahalle bekçileri devriye görevini sürdürürken, sokak hayvanları da kimi tek başına kimi gruplar halinde bekçilerin yanından ayrılmayarak onlara eşlik ettiler.

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