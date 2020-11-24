Adana’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışma sonucunda hedef konumunda bulunan 4 şüpheli şahsın ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Ceyhan Emniyet Müdürlüğü’ne sorgulanmak üzere götürülürken, 1 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.
Polis ekipleri tarafından şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 adet kuru sıkı olarak tabir edilen tabanca, 4 adet av tüfeği, 200 adet kuru sıkı mermisi, 1 adet pala, 1 adet kama ele geçirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.