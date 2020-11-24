Adana'da aranan 224 kişi yakalandı, 47 ruhsatsız silah ele geçirildi

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 224 şüpheli yakalandı, 47 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Kasım-22 Kasım tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, 224 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 30 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 8 kesici alet, şasi numaraları değiştirilen 4 araç, çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet, 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddiasıyla 11 iş yerine de idari işlem uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-11-24 10:06:55
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