İnsan dostu köpekler zor günler için eğitiliyor

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda uzman eğitmenler tarafından eğitilen köpekler, doğal afetlerde enkaz arama, kaybolmalarda iz sürme, hayat kurtarma, emniyet birimlerince de bomba arama ve uyuşturucu bulma çalışmalarında görev yapıyor.

Çeşitli afetlerde arama kurtarma çalışmalarının kahramanı olan can dostu köpekler Adana Büyükşehir Belediyesi’nin uzman eğitmenleri tarafından zor günler için hazırlanıyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı’nda 10 yıldır uzman eğitmenlik yapan Mustafa Teltik, doğal afetlerde can kurtarmak üzere yeni kahramanlar eğitmeye devam ediyor.

Bugüne kadar 250 dolayında bomba ve narkotik köpeği yetiştirerek güvenlik birimlerine verildi. Yanı sıra 50 dolayında arama kurtarma köpeği de eğiten Teltik’in son öğrencileri Maya, Vesta ve Zeyna oldu. 11 aylık Maya Belçika Malinois, 11 aylık Vesta ise Bordercolli Avusturya Çoban köpeği. Her ikisi de çipli olan Maya ve Vista, eğiticileri tarafından arama kurtarma uzmanı olarak eğitiliyor.

18 aylık olana kadar eğitimleri sürecek olan Maya ve Vesta bu süreci tamamladıklarında sertifikalı birer uzman arama kurtarma elemanı olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.