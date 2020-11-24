Adanaspor - Sakaryaspor: 6-5 (Penaltılarla)



Can ÇELİK / ADANA (DHA)STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Erhan Kutlu (xxx), Mehmet Mithat Levent (xxx), Mehmet Şengül (xxx)

ADANASPOR: Yaşar (xx) Donkor (xx), Cenk (xx), Hıfsullah (xx), Muhammet Ömer (xx) (Dk. 71 Canberk x), İbrahim (xx), Celil (xx), Berkan (xx) (Dk. 85 Embe Hessemb x) Ömer (xx), Dos Reis (xx), Ozan (xx) (Dk. 71 Belem x)

SAKARYASPOR: Alişan (xx) - Canberk (xx), Abdülaziz (xx) (Dk. 87 Oğuzhan) , Berk İsmail (xx) (Dk. 75 Ali Özgün x), Muhammet Reis (xx), Mehmet Boztepe (xx), Hakan Aslantaş (xx), Azad (xx), Çağrı (xx) (Dk. 110 Caner) , Berkay (xx), Ümit Yasin

GOLLER: Dk. 35 Ozan, Dk. 116 Cenk (Adanaspor) Dk. 30 (P) Abdülaziz, Dk. 111 Mehmet Boztepe (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Muhammet Ömer, İbrahim, Canberk (Adanaspor) Mehmet Boztepe, Çağrı (Sakaryaspor)Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü Tur mücadelesinde Adanaspor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 biten karşılaşmada penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup ederek tur atladı.26'ncı dakikada Adanaspor atağında hızlı ilerleyen Celil rakip savunmaya geçerek ceza sahasına sokuldu. Bu futbolcunun şutunda kaleci topu çelerek ağlara gitmesini önledi.

35´inci dakikada Adanaspor´un kontra atağında Celil´in attığı ara pasta Ozan topla buluştu ve hızla ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

60'ıncı dakikada Adanaspor'da Ozan, orta sahadan ara pasla buluştuğu topla ceza sahasına girdi. Ozan, aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Maçın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlanarak uzatmalara gidildi.

111´inci dakikada Adanaspor´da Celil, uzaklaştırmak istediği topu Sakaryasporlu Mehmet´e kaptırdı. Mehmet, kaleci Yaşar´ın yanından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

116'ncı dakikada Adanaspor´da Celil´in kullandığı köşe vuruşunda Cenk, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

Maçın uzatma bölümü de 2-2 berabere tamamlandı ve penaltı vuruşlarına gidildi.

Karşılaşma 4-3'lük penaltı atışları sonunda Adanaspor'un galibiyetiyle sona erdi. Adanaspor bu sonuçla kupada tur atladı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-11-24 22:00:24



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