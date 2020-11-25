Bilinçsiz vitamin kullanımına dikkat Son dönemde çok sık kullanılmaya başlanan ancak bilinçsiz olarak tüketilen vitaminlerin çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı bildirildi Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Filiz Arabacı: "İnternet üzerinden bilinçsiz vitamin tüketmek sağlığı riske atar"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilinçsiz vitamin kullanımına dikkat Son dönemde çok sık kullanılmaya başlanan ancak bilinçsiz olarak tüketilen vitaminlerin çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı bildirildi Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Filiz Arabacı: "İnternet üzerinden bilinçsiz vitamin tüketmek sağlığı riske atar"

İHA

Bilinçsiz vitamin kullanımına dikkat Son dönemde çok sık kullanılmaya başlanan ancak bilinçsiz olarak tüketilen vitaminlerin çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı bildirildi Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Filiz Arabacı: "İnternet üzerinden bilinçsiz vitamin tüketmek sağlığı riske atar"

Kış mevsiminin gelmesi ve bazı fırsat sitelerindeki indirimlerle birlikte son dönemde bilinçsiz vitamin tüketimi arttı. Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Filiz Arabacı, gerek internetten gerekse tanıdık yardımıyla alınan vitaminlerin çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, “İnternet üzerinden bu tip destek ürünlerinin bilinçsizce, yüksek dozda alınması kişinin sağlığını korumak yerine riske atar. Vücut direncinizi korumak istiyorsanız yapmanız gereken şey dengeli beslenmektir” dedi.
Son dönemde bazı fırsat siteleri vitamin takviyelerinde indirime giderek vatandaşı cezbetmeye başladı. Kış mevsimiyle birlikte başta C vitamini satışları artarken yoğun tempoda çalışan kişiler ise B 12 vitaminine başvurmaya başladı. Ancak bilinçsiz kullanılan vitaminler çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

“Vitamin kullanmadan önce hekimlere danışılmalı”
Acıbadem Adana Hastanesi’nde görevli Uzm. Dr. Filiz Arabacı, İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Korona virüs nedeniyle insanların vücut direncini koruması için D ve C vitaminine rağbet gösterdiklerini söyleyen Arabacı, “Bu rağbet gösterdikleri vitaminleri de bilinçsizce tüketiyorlar. Ancak insanların kronik hastalıkları var ve vitaminlerin bilinçsizce kullanımı ciddi manada sistemsel problemlere yol açabilir. Örneğin D vitamininin gereksiz ve sonucuna bakılmaksızın kullanılması çok ciddi sonuçlara neden olur. D vitamini kullanmadan önce kan düzeyine bakılması gerekir ve eğer kan düzeyi düşükse D vitamini alınmalı. Bu da doktor önerisiyle olmalı. İnsanlar direk gidip eczaneden alıyorlar ve bu doğru bir şey değil. D vitaminin uzun süreli kullanılması ve kanda D vitaminin yükselmesi uzun vadede böbrek hastalıklarına, böbrek taşı rahatsızlıklarına ve tansiyon yükselmelerine yol açabilir. C vitamini vücut direncini yükseltecek bir vitamin ama bilinçsiz kullanımı böbrek taşına, tansiyon yüksekliğine ve kalp hastalıklarına yol açabilir. İnsanların vitamin kullanmadan önce mutlaka hekimlerine danışmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

“Yüksek dozda gereksiz vitamin kullanımı sağlığı riske atar”
İnternetten vitamin alımlarının riskine dikkat çeken Uzm. Dr. Filiz Arabacı, “Özellikle güvenilirliğini bilmediğiniz yerlerden alınabilecek vitamin ve destek ürünlerinin orijinalliği ya da içerik güvenilirliği soru işaretidir. O nedenle bilmediğiniz yerlerden, bilmediğiniz bir marka ya da içeriğine emin olamadığınız bir ürünü alıp tüketmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Öncelikle vitaminleri bir hekimin önermesi daha doğrudur. Hekim dışında vitamin kullanacaklara da önerim uzun süreyle, gereksiz ya da yüksek doz vitaminleri kullanmamalarıdır. İnternet üzerinden bu tip destek ürünlerinin bilinçsizce, yüksek dozda alınması kişinin sağlığını korumak yerine riske atar” ifadelerini kullandı.

“Meyveler posasıyla tüketilmeli”
Dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan Arabacı, daha sonra şunları kaydetti:
“Bizim önerimiz her zaman dengeli ve sağlıklı beslenmedir. Vitamin önerisini en son aşamada yaparız. Dengeli ve sağlıklı beslenmek daha önemlidir. Bol yeşillik, bol sebze ve meyvenin orantılı olarak tüketilmesi bizim tercihimizdir. Vücut direncinizi korumak istiyorsanız yapmanız gereken şey dengeli beslenmektir. Kış mevsimine giriyoruz ama kış mevsiminde ülkemizde C vitamininden zengin portakal, greyfurt ve mandalina gibi meyveler bol miktarda var. Ancak insanlar genelde bu meyvelerin suyunu tüketmeyi tercih ediyor ancak meyvenin kendisini, posalı olarak tüketmek vücut sağlığı açısından daha önemli ve gerekli.”

“Gereksiz vitamin sağlığa fayda yerine zarar verir”
B 12 ve balık yağının farklarından da bahseden Arabacı, “B 12 bir vitamin ve onu sebze ile yiyeceklerle almamız mümkün. O konuda yine dengeli beslenen ve herhangi bir rahatsızlığı olmayan insanların B 12 vitaminini yiyeceklerle almasını tavsiye ediyoruz. B 12 ve balık yağı tabi ki birbirinden farklı. Balık yağı içerisinde Omega 3 var ve o destek ürünü. Onu da biz genelde ileri yaşlarda beyin sağlığını korumak amaçlı öneriyoruz. B 12 hafıza için destek ürünüdür ama herhangi bir hastalığı olmayan kişilerde B 12 eksikliği çok sık gördüğümüz bir durum değildir. Eksikliğini gördüğümüz durumlarda ise bizim önerimiz 2 veya 3 aylık sürelerle bu vitaminlerin kullanılması, sonra ara verilip kan düzeylerine bakılmasıdır. Balık yağında öyle bir durum yok. Balık yağında ileri yaşlarda ya da beyin gelişimin olduğu dönemde çocuklarda doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Balık yağı da kandaki belli değerleri yükseltmeye meyillidir. Zaten bu değerleri yüksek olan insanların balık yağı kullanması onların sağlığına faydadan ziyade zarar verecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dedeye 4 yaşındaki torununa cinsel istismar davası
YEREL HABERLER Dedeye 4 yaşındaki torununa cinsel istismar davası
Adanaspor - Sakaryaspor: 6-5 (Penaltılarla)
YEREL HABERLER Adanaspor - Sakaryaspor: 6-5 (Penaltılarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 2 - Sakaryaspor: 2
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 2 - Sakaryaspor: 2
Adanaspor - Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor - Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)
Adana'da binlerce gence robotik kodlama eğitimi verilecek Başkan Kocaispir: "Gençlerimiz teknolojiyi yakından takip edecek"
YEREL HABERLER Adana'da binlerce gence robotik kodlama eğitimi ...
Adana’da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Adana’da korona virüs testi için hastanelerin önünde ...
İnsan dostu köpekler zor günler için eğitiliyor
YEREL HABERLER İnsan dostu köpekler zor günler için eğitiliyor
Evinde ölü bulunan uzman çavuşun mangal kömüründen zehirlendiği şüphesi
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan uzman çavuşun mangal kömüründen ...
İncirlik’te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu Adana’da arkadaşları tarafından ölü bulunan uzman çavuşun mangal kömüründen zehirlenip hayatını kaybettiği tahmin ediliyor
YEREL HABERLER İncirlik’te görevli uzman çavuş evinde ölü ...
Vali Elban: "Öğretmenler her türlü takdiri hak ediyor"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Öğretmenler her türlü takdiri hak ...
Kaymakam Gürçam, öğretmenleri güllerle karşıladı
YEREL HABERLER Kaymakam Gürçam, öğretmenleri güllerle karşıladı
PTT’den Öğretmenler Günü'ne özel indirim
YEREL HABERLER PTT’den Öğretmenler Günü'ne özel indirim
Polisten, şehit meslektaşlarının eşi Derya öğretmene çiçek
YEREL HABERLER Polisten, şehit meslektaşlarının eşi Derya öğretmene ...
Adana´da `torbacı´ operasyonu: 19 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da `torbacı´ operasyonu: 19 tutuklama
Eşi 16 yıl önce şehit olan Derya öğretmene polisten sürpriz Duygulu anlar yaşayan öğretmen Derya Hakan: "Eşimin silah arkadaşları tarafından hatırlanmam beni duygulandırdı, Allah onları başımızdan eksik etmesin devletimize zeval vermesin”
YEREL HABERLER Eşi 16 yıl önce şehit olan Derya öğretmene polisten ...
Adana'da aranan 224 kişi yakalandı, 47 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da aranan 224 kişi yakalandı, 47 ruhsatsız ...
Engelli gencin polis olma hayalini gerçekleştirdiler
YEREL HABERLER Engelli gencin polis olma hayalini gerçekleştirdiler
Adana'da bir haftada 19 uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da bir haftada 19 uyuşturucu taciri tutuklandı
Engelli genç polis olup, vatandaşları virüse karşı uyardı Adana’da polis olmak isteyen zihinsel engelli genç, bir günlüğüne polis olup araca binip megafonla vatandaşları yeni tip korona virüse karşı maske takmaları ve mesafeye uymaları konusunda uyardı Engelli genç çocukluğundan bu yana tek hayalinin polislik olduğunu, bunu da Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci gerçekleştirdiği için çok teşekkür ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Engelli genç polis olup, vatandaşları virüse karşı ...
Adana'da 47 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 47 silah ele geçirildi
Adana’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adana’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 ...
24 Kasım Öğretmenler Günü resim sergisi 51 görsel sanat öğretmeninin katıldığı sergi, 30 Kasım 2020 tarihine kadar 75 Yıl sanat galerisinde görülebilecek
YEREL HABERLER 24 Kasım Öğretmenler Günü resim sergisi 51 görsel ...
26 yıldır dinmeyen acı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1994 yılında öğretmenlik yaparken ailesinin gözü önünde teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Sait Korkmaz'ın eşi Aklime Korkmaz, buruk geçtiği için bayram ve öğretmenler gününün gelmesini hiç istemediğini belirtti Aklime Korkmaz: “Rabbim vatanımızı böldürmesin, ezanımızı susturmasın, istiklal marşımızı bir daha yazdırmasın ve bayrağımızı indirmesin”
YEREL HABERLER 26 yıldır dinmeyen acı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ...
Mesafeler 12 yaşındaki Kerime’nin futbol aşkına engel olamadı Kerime, futbol aşkı için haftada 3 gün 100 kilometre gidip geliyor Kerime Kaymaz: “İnsanlar hayallerinin peşinden koşsun” “En iyi yerlere gelmeye çalışacağım”
YEREL HABERLER Mesafeler 12 yaşındaki Kerime’nin futbol aşkına engel ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X