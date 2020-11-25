Gasp dehşeti yaşayan yaşlı kadın o anları anlattı Adana’da akrabası olan yaşlı kadının 3 bileziğini gasp ettiren ve gaspı gerçekleştiren 3 zanlı tutuklandı Olayın şokunu atlatamayan Şerife Köse, “Elindeki bezle beni bayıltmaya çalıştı, bayıltamayınca bıçak çekip ölümle tehdit etti, beni öldürme diye yalvarıp bileziklerimi verdim öldüm öldüm dirildim” dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gasp dehşeti yaşayan yaşlı kadın o anları anlattı Adana’da akrabası olan yaşlı kadının 3 bileziğini gasp ettiren ve gaspı gerçekleştiren 3 zanlı tutuklandı Olayın şokunu atlatamayan Şerife Köse, “Elindeki bezle beni bayıltmaya çalıştı, bayıltamayınca bıçak çekip ölümle tehdit etti, beni öldürme diye yalvarıp bileziklerimi verdim öldüm öldüm dirildim” dedi

İHA

Gasp dehşeti yaşayan yaşlı kadın o anları anlattı Adana’da akrabası olan yaşlı kadının 3 bileziğini gasp ettiren ve gaspı gerçekleştiren 3 zanlı tutuklandı Olayın şokunu atlatamayan Şerife Köse, “Elindeki bezle beni bayıltmaya çalıştı, bayıltamayınca bıçak çekip ölümle tehdit etti, beni öldürme diye yalvarıp bileziklerimi verdim öldüm öldüm dirildim” dedi

Adana’da akrabası olan yaşlı kadının 3 bileziğini gasp ettiren ve gaspı gerçekleştiren 3 zanlı tutuklandı. 6 yaşındaki Şerife Köse, “Elindeki bezle beni bayıltmaya çalıştı, bayıltamayınca bıçak çekip ölümle tehdit etti, beni öldürme diye yalvarıp bileziklerimi verdim öldüm öldüm dirildim” dedi.
Edinilen bilgiye göre olay, 18 Kasım günü saat 17.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 2 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Şerife Köse’nin (60) gelini Bircan K.’nin kardeşi Mahmut Ö. (30) arkadaşı olan Veysel A.’ya “kız kardeşimin kayınvalidesi tek kalıyor altınları da var. Ben bunun anahtarını alayım sende eve gir soy” diyerek plan yaptı. Bu plan üzerine Veysel A. harekete geçti. Yanına aldığı arkadaşı İlhan K.(18) ile adrese gitti. Veysel K. eve çıkarken arkadaşı ona gözcülük yapmaya başladı. Evinin balkonunda oturan Şerife Köse merdivenlerde tanımadığı birini gördü. Merdivendeki gence kim olduğunu soran Köse, “Tavuk döneri siz mi istediniz?” sorusu üzerine, kendisinin yemek siparişi vermediğini söyledi. Bunun üzerine Veysel K. evden ayrılarak sokakta gözden kayboldu. Bir süre sonra evine giren Köse, televizyon izlediği sırada yanı başında Veysel K.’nın oluğunu gördü. Ayağa kalktığı sırada Veysel K. yaşlı kadının ağız ve burnunu kapatarak, peçeteye döktüğü tineri koklatıp bayıltmaya çalıştı. Kendisine direnen yaşlı kadını bayıltamayan zanlı, belindeki bıçağı çıkararak, Köse’yi ölümle tehdit edip kolundaki 3 bileziği aldı. Veysel K., “Bunlardan başka altının var mı?” sorusuna olumsuz yanıt alınca, yaşlı kadını “Kolundaki diğer bilezik kalsın. Onu almayacağım. Eğer dışarı çıkarsan, polise haber verirsen, seni bu bıçakla öldürürüm” diyerek evden ayrıldı. Kendini bekleyen İlhan K. ile birlikte sokaktan kaçarak uzaklaştı. Daha sonra bir bakkala girerek burada su alan zanlılar sonra gözden kayboldu. Zanlıların kaçma anı ise saniye saniye görüntülendi.

Kiraladıkları evde yakalandılar
Köse’nin bir süre sonra durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 150 güvenlik kamerası inceledikten sonra olayı gerçekleştiren şüphelinin Veysel A. olduğunu ve yaşlı kadının gelinin kardeşi olan Mahmut Ö. ile İlhan K. ‘nın ona yardım ettiğini belirledi. Şüphelilerin, merkez Sarıçam ilçesinde bir ev kiraladıkları ve burada saklandıklarını tespit eden polis, düzenlediği baskınla şüphelileri gözaltına aldı. Evde yapılan aramada altınlar bulunmazken, ruhsatsız tabanca ve Köse’nin evinin anahtarları ele geçirildi.

"Öldüm öldüm dirildim"
Şerife Köse ise yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:
“Öğle saatlerinde içeride oturuyordum balkona çıkıp biraz oturayım dedim. O sırada merdivenden siyah kapüşonlu ve maskeli biri çıkıyor. Sende kimsin beni korkuttun niye böyle siyahlara bürünmüşsün dedim. Bana dedi ki ‘teyze döner isteyen sen misin?’, bende hayır ama aşağıdakiler olabilir dedim. Daha sonra televizyon izlerken o kadar dalmışım ki hiç fark etmedim yanıma kadar gelmiş. ‘Döner isteyen teyze sen miydin?’ demeye kalmadı elinde siyah bir şey vardı yüzüme bastırmaya başladı. O an içimden dedim ki bu bana bir şey koklatıp bayıltacak daha sonra beni de öldürüp gidecek dedim. Elimle çenesine bastırıp itmeye çalıştım ama o ses çıkmasın diye ağzımı ve burnumu kapattı. Boğazımı sıkmaya da çalıştı baya bir mücadele ettik daha sonra yuvarlanıp yere düştüm ama o hala benimle boğuşmaya devam ediyordu. Elindeki o şeyi burnuma tutturmamak için çok gayret gösterdim. Bir ara boşluk buldum o sırada ayağa kalktım. Mutfağa doğru gider gibi oldu sonra geri döndü elinde bir bıçak vardı. Bıçağı bana göstererek, ‘seni delik deşik eder öldürürüm polislere beni şikayet etmeyeceksin’ dedi. ‘Şu kolundakileri ver bakalım ben bunlar için geldim’ dedi. Kolumdan tutup 3 bileziği sıyırıp aldı ‘yerinden kalkma polislere de söyleme’ dedi daha sonra kapıyı çekti gitti. Korkmakta ne demek öldüm öldüm dirildim. Elleme beni elleme beni diye bağırıyordum canımı bağışla öldürme ama ne alıyorsan al git dedim. Kolumda 4 bileziğim vardı 3’ü Adana burmasıydı onları aldı birini çıkaramadı.”
Emniyete götürülen şüphelilerden Veysel A. ’nın, ifadesinde, “İlhan’ın olaydan haberi yok. Bilezikleri aldıktan sonra Mahmut’a verdim” dediği öğrenildi. Mahmut Ö. ise altınların kendisinde olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Torbacılara drone destekli şafak operasyonu Adana’da sokakta uyuşturucu satan zanlılara yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Torbacılara drone destekli şafak operasyonu Adana’da ...
KADES ile şiddetten kurtulan kadın: Hiçbir kadın öldürülmeyi hak etmiyor
YEREL HABERLER KADES ile şiddetten kurtulan kadın: Hiçbir kadın ...
Bilinçsiz vitamin kullanımına dikkat Son dönemde çok sık kullanılmaya başlanan ancak bilinçsiz olarak tüketilen vitaminlerin çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı bildirildi Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Filiz Arabacı: "İnternet üzerinden bilinçsiz vitamin tüketmek sağlığı riske atar"
YEREL HABERLER Bilinçsiz vitamin kullanımına dikkat Son dönemde çok ...
Dedeye 4 yaşındaki torununa cinsel istismar davası
YEREL HABERLER Dedeye 4 yaşındaki torununa cinsel istismar davası
Adanaspor - Sakaryaspor: 6-5 (Penaltılarla)
YEREL HABERLER Adanaspor - Sakaryaspor: 6-5 (Penaltılarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 2 - Sakaryaspor: 2
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 2 - Sakaryaspor: 2
Adanaspor - Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor - Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)
Adana'da binlerce gence robotik kodlama eğitimi verilecek Başkan Kocaispir: "Gençlerimiz teknolojiyi yakından takip edecek"
YEREL HABERLER Adana'da binlerce gence robotik kodlama eğitimi ...
Adana’da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Adana’da korona virüs testi için hastanelerin önünde ...
İnsan dostu köpekler zor günler için eğitiliyor
YEREL HABERLER İnsan dostu köpekler zor günler için eğitiliyor
Evinde ölü bulunan uzman çavuşun mangal kömüründen zehirlendiği şüphesi
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan uzman çavuşun mangal kömüründen ...
İncirlik’te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu Adana’da arkadaşları tarafından ölü bulunan uzman çavuşun mangal kömüründen zehirlenip hayatını kaybettiği tahmin ediliyor
YEREL HABERLER İncirlik’te görevli uzman çavuş evinde ölü ...
Vali Elban: "Öğretmenler her türlü takdiri hak ediyor"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Öğretmenler her türlü takdiri hak ...
Kaymakam Gürçam, öğretmenleri güllerle karşıladı
YEREL HABERLER Kaymakam Gürçam, öğretmenleri güllerle karşıladı
PTT’den Öğretmenler Günü'ne özel indirim
YEREL HABERLER PTT’den Öğretmenler Günü'ne özel indirim
Polisten, şehit meslektaşlarının eşi Derya öğretmene çiçek
YEREL HABERLER Polisten, şehit meslektaşlarının eşi Derya öğretmene ...
Adana´da `torbacı´ operasyonu: 19 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da `torbacı´ operasyonu: 19 tutuklama
Eşi 16 yıl önce şehit olan Derya öğretmene polisten sürpriz Duygulu anlar yaşayan öğretmen Derya Hakan: "Eşimin silah arkadaşları tarafından hatırlanmam beni duygulandırdı, Allah onları başımızdan eksik etmesin devletimize zeval vermesin”
YEREL HABERLER Eşi 16 yıl önce şehit olan Derya öğretmene polisten ...
Adana'da aranan 224 kişi yakalandı, 47 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da aranan 224 kişi yakalandı, 47 ruhsatsız ...
Engelli gencin polis olma hayalini gerçekleştirdiler
YEREL HABERLER Engelli gencin polis olma hayalini gerçekleştirdiler
Adana'da bir haftada 19 uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da bir haftada 19 uyuşturucu taciri tutuklandı
Engelli genç polis olup, vatandaşları virüse karşı uyardı Adana’da polis olmak isteyen zihinsel engelli genç, bir günlüğüne polis olup araca binip megafonla vatandaşları yeni tip korona virüse karşı maske takmaları ve mesafeye uymaları konusunda uyardı Engelli genç çocukluğundan bu yana tek hayalinin polislik olduğunu, bunu da Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci gerçekleştirdiği için çok teşekkür ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Engelli genç polis olup, vatandaşları virüse karşı ...
Adana'da 47 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 47 silah ele geçirildi
Adana’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adana’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X