Adana´da `torbacı´ operasyonu dronla görüntülendi

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, dronla saniye saniye görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde `torbacı´ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda tespit edilen adreslerde 17 şüpheli gözaltına alındı. Film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu, dronla saniye saniye görüntülendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-11-25 10:25:13
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