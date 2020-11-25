İkinci kez kansere yakalanan Ayyüce hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkinci kez kansere yakalanan Ayyüce hayatını kaybetti

İHA

İkinci kez kansere yakalanan Ayyüce hayatını kaybetti

Adana'da ikinci kez kansere yakalanan İrem Ayyüce Çınar, hayatını kaybetti. Çınar geçen sene, “Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz” mesajını vermişti.
Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesine gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümörü ameliyatı oldu ardından radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı. Süreç içerisinde saçlarını ve kaşlarını kaybeden Çınar, hayat enerjisini hiç bırakmadı ve geçen sene hayatını kaybeden Neslican Tay’ı örnek aldı.
Tekrar kanseri nüks eden İrem Ayyüce Çınar, bu sefer Adana’da özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağ bacağı kesildi. 5 gün önce yoğun bakıma kaldırılan ve bilinci kapanan Çınar, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi acı haberi sosyal medya üzerinden duyururken Çınar, geçen sene, “Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz” mesajını vermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana´da `torbacı´ operasyonu dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Adana´da `torbacı´ operasyonu dronla görüntülendi
3 bilezik gasbeden zanlıya evin anahtarını gelinin kardeşi vermiş
YEREL HABERLER 3 bilezik gasbeden zanlıya evin anahtarını gelinin ...
Koca şiddetinden "bir tıkla" kurtuldu Adana’da evlendikten sonra eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü öne süren Fatma Akçam, polise başvurup KADES programını kurduktan sonra eşinin şiddetinin son bulduğunu belirtti Akçam: "Hiçbir kadın susmasın, çünkü biz asla ölmeyi hak etmiyoruz"
YEREL HABERLER Koca şiddetinden "bir tıkla" kurtuldu Adana’da ...
Torbacılara drone destekli şafak operasyonu Adana’da sokakta uyuşturucu satan zanlılara yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Torbacılara drone destekli şafak operasyonu Adana’da ...
Gasp dehşeti yaşayan yaşlı kadın o anları anlattı Adana’da akrabası olan yaşlı kadının 3 bileziğini gasp ettiren ve gaspı gerçekleştiren 3 zanlı tutuklandı Olayın şokunu atlatamayan Şerife Köse, “Elindeki bezle beni bayıltmaya çalıştı, bayıltamayınca bıçak çekip ölümle tehdit etti, beni öldürme diye yalvarıp bileziklerimi verdim öldüm öldüm dirildim” dedi
YEREL HABERLER Gasp dehşeti yaşayan yaşlı kadın o anları ...
KADES ile şiddetten kurtulan kadın: Hiçbir kadın öldürülmeyi hak etmiyor
YEREL HABERLER KADES ile şiddetten kurtulan kadın: Hiçbir kadın ...
Bilinçsiz vitamin kullanımına dikkat Son dönemde çok sık kullanılmaya başlanan ancak bilinçsiz olarak tüketilen vitaminlerin çok ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı bildirildi Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Filiz Arabacı: "İnternet üzerinden bilinçsiz vitamin tüketmek sağlığı riske atar"
YEREL HABERLER Bilinçsiz vitamin kullanımına dikkat Son dönemde çok ...
Dedeye 4 yaşındaki torununa cinsel istismar davası
YEREL HABERLER Dedeye 4 yaşındaki torununa cinsel istismar davası
Adanaspor - Sakaryaspor: 6-5 (Penaltılarla)
YEREL HABERLER Adanaspor - Sakaryaspor: 6-5 (Penaltılarla)
Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 2 - Sakaryaspor: 2
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 2 - Sakaryaspor: 2
Adanaspor - Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adanaspor - Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)
Adana'da binlerce gence robotik kodlama eğitimi verilecek Başkan Kocaispir: "Gençlerimiz teknolojiyi yakından takip edecek"
YEREL HABERLER Adana'da binlerce gence robotik kodlama eğitimi ...
Adana’da korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Adana’da korona virüs testi için hastanelerin önünde ...
İnsan dostu köpekler zor günler için eğitiliyor
YEREL HABERLER İnsan dostu köpekler zor günler için eğitiliyor
Evinde ölü bulunan uzman çavuşun mangal kömüründen zehirlendiği şüphesi
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan uzman çavuşun mangal kömüründen ...
İncirlik’te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu Adana’da arkadaşları tarafından ölü bulunan uzman çavuşun mangal kömüründen zehirlenip hayatını kaybettiği tahmin ediliyor
YEREL HABERLER İncirlik’te görevli uzman çavuş evinde ölü ...
Vali Elban: "Öğretmenler her türlü takdiri hak ediyor"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Öğretmenler her türlü takdiri hak ...
Kaymakam Gürçam, öğretmenleri güllerle karşıladı
YEREL HABERLER Kaymakam Gürçam, öğretmenleri güllerle karşıladı
PTT’den Öğretmenler Günü'ne özel indirim
YEREL HABERLER PTT’den Öğretmenler Günü'ne özel indirim
Polisten, şehit meslektaşlarının eşi Derya öğretmene çiçek
YEREL HABERLER Polisten, şehit meslektaşlarının eşi Derya öğretmene ...
Adana´da `torbacı´ operasyonu: 19 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da `torbacı´ operasyonu: 19 tutuklama
Eşi 16 yıl önce şehit olan Derya öğretmene polisten sürpriz Duygulu anlar yaşayan öğretmen Derya Hakan: "Eşimin silah arkadaşları tarafından hatırlanmam beni duygulandırdı, Allah onları başımızdan eksik etmesin devletimize zeval vermesin”
YEREL HABERLER Eşi 16 yıl önce şehit olan Derya öğretmene polisten ...
Adana'da aranan 224 kişi yakalandı, 47 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da aranan 224 kişi yakalandı, 47 ruhsatsız ...
Engelli gencin polis olma hayalini gerçekleştirdiler
YEREL HABERLER Engelli gencin polis olma hayalini gerçekleştirdiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X