Dedeye 4 yaşındaki torununa cinsel istismar davası (2)

DAVAYA ERTELEME

Adana´da erkek torunu A.K.A.´ya (5) nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve bir önceki duruşmada serbest kalan mimar A.A. (69), hakim karşısına çıktı. Şüpheli A.A.´nın daha önce aldığı ev hapsi cezası kaldırılırken dava 15 Şubat 2021 tarihine ertelendi. Davanın görülmesinin ardından tutuksuz yargılama kararına tepki gösteren mağdur avukatları söz konusu şüphelinin başka çocukları da istismar etme olasılığının göz ardı edildiğini kaydetti. A.K.A´nın avukatı Hamza Pekergin, savcının mütalaasında tutuklama talep ettiğini fakat mahkeme tarafından bunun kabul edilmediğini dile getirdi. 15 Şubat´taki duruşmanın muhtemelen karar duruşması olacağını söyleyen Pekergin, "Hepimizin temennisi bu kişinin tutuklanıp cezaevine girmesidir. Fakat istediğimiz karar henüz çıkmadı. Şu an elini kolunu sallayarak aramızda dolaşıyor" dedi.

'BİR DEDENİN BUNU YAPACAĞI KİMİN AKLINA GELİR'

Davaya müdahil olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği´nin (UCİM) Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise duruşmadan çıkan karar sonrası çok üzgün olduklarını kaydetti. A.K.A´nın anne ve babasının en yakınlarından gelen bu olayı ön görmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Ceylan, "Bir dedenin bunu yapacağı kimin aklına gelir? Bu kişinin suçu adli raporlarca sabittir. Buna rağmen tutuksuz yargılanması bizi üzüyor. Aile şu an travma içinde. Bu insan pedofili ve toplumdan uzak tutulması gerek" diye konuştu.Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

