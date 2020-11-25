Kozan’ın kalkınması için Ankara’dalar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Kozan ilçesinin kalkınmada öncelikli kent konumuna gelebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Organize Sanayi Bölge Müdürü Fatih Aydın ve Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ettiler. Kozan bölgesinin kalkınmada öncelikli ilçe konumuna getirilmesi noktasında Bakan Varank’a sunum yapıldı.

Bakan Varank, Kozan'dan giden heyete yakın ilgi gösterdi. Yapılacak olan çalışma ile ilgili olarak çalışmaların hızlandırılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.