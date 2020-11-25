Adana Demirspor - Afjet Afyonspor: 4-1

Bunu da gördük! Karantinadan okey masasına!

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Mustafa Yusuf KANTARLI / ADANA (DHA)STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xxx), Kerem Yükünç (xx), Yakup Bulut (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Vedat (xx) Semih (xx), Anıl (xx), Okan (xx), Mehmet (xxx), Tarık (xx) (Dk.46 Gökhan xx), Hamza (xx), Sedat (xxx) (Dk.59 Dibba x), Erkan (xxx) (Dk. 45 Kosecki xx), Volkan (xx) (Dk.45 Emircan xxx), Samed (xx) (Dk. 45 Yunus xx)

AFJET AFYONSPOR: Mehmet Doğan (xx) Veli (xx), Emre (xx), Seyfettin (xx), Nazmi (xx), Ferhan (xx), Yusuf (xx), Yusuf (xx), Mehmet (xx) (Dk.86 Yavuz) , Onur (xx) (Dk.67 Veysel x), Görkem (xx) (Dk.81 Mert), Bora (xxx) (Dk.67 Cihan x)

GOLLER: Dk.15 Erkan, Dk.39 Sedat, Dk.59 Mehmet Dk.76 Emircan (Adana Demirspor) Dk.45+1 Bora (Afjet Afyonspor)

KIRMIZI KART: Dk.63 Veli (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Seyfettin, Mehmet Doğan, Nazmi (Afjet Afyonspor)Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü tur mücadelesinde Adana Demirspor sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor´u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.15´inci dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirspor´da topun başına gelen Erkan´ın düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

36´ncı dakikada Adana Demirspor´da sağ kanatta topla buluşan Mehmet topu içeri ortaladı. Samet´in kafa vuruşuyla top dışarı çıktı.

39´uncu dakikada Adana Demirspor´da Erkan´ın pasıyla buluşan Sedat, kontrollü bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-0.

45+1´inci dakikada Afjet Afyonspor´da topla buluşan Bora düzgün bir vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

59´uncu dakikada Adana Demirspor´da serbest vuruş kullanan Mehmet Uslu düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

76´ncı dakikada Adana Demirspor´da Kosecki´nin ortasıyla buluşan Emircan, kontrollü vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.

Müsabakayı Adana Demirspor 4-1'lik skorla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Mustafa Yusuf KANTARLI

2020-11-25 21:06:48



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