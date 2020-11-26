Adana’da kaçakçılık operasyonu

Rüşan Anıl ATAR/ADANA (DHA)ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 87 cep telefonu, 3 bin 280 puro, 400 paket sigara, 76 paket pipo tütünü ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. İş yeri ve evlerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 87 cep telefonu, 3 bin 280 puro, 400 paket sigara, 76 paket pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-11-26 10:14:46
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