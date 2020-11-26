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Acı: "Yeni bir dünya düzeninin temelleri atılıyor" ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, artık ticaretin dijitale kaydığını, dijitale direnenin yok olmaya mahkum olduğunu belirtti

İHA

Acı: "Yeni bir dünya düzeninin temelleri atılıyor" ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, artık ticaretin dijitale kaydığını, dijitale direnenin yok olmaya mahkum olduğunu belirtti

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, pandemi ile birlikte yeni bir dünya düzeninin temellerinin atıldığını belirterek, bu süreçte işletmelerin ayakta kalabilmesi ve daha güçlü bir Türkiye için yapılması gerekenlere dikkati çekti.
Meclis Başkanı Acı, 2020 yılında çok ciddi badireler atlatıldığını, sağlık anlamında bir girdabın içine girildiğini ve hala o girdapta çıkma mücadelesi verildiğini vurguladı.
Aşı çalışmalarının hızlanmasının ümitleri artırsa da bunun gevşeme sebebi olmasına izin vermemesi gerektiğini belirten Acı, “Her şey ortada, hep birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Kayıplarımız oldu üzüldük. 2020 maddi manevi hepimizi üzdü. Bu işin şakasının olmadığını en yakınlarımızı kaybedince anlıyoruz. Meclis Üyemiz Ziya Alim Koçer kardeşimizi bu salgın nedeniyle kaybettik. Acımızı tarif etmek imkansız. Camiamıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.
İş dünyası olarak 2021 yılından beklentilerine de dikkati çeken ATO Meclis Başkanı Acı, “2021'den her alanda beklentimiz büyük. 2021'in bu yorgunluğu bizden almasını diliyorum. Artık dünya eski dünya değil. Artık ekonomik olarak zor bir süreçteyiz. Bu enkazdan kalkmak için biz iş dünyasının omzundaki yük fazla. Bu yükün altından elbette kalkmasını bilecek bir iradeye sahibiz. Para yönetiminin bu iradeye destek olması gerekmektedir” görüşünü dile getirdi.

Yüksek enflasyon ve dış ticaret açığı
Türkiye’nin en önemli iki sorununun yüksek enflasyon ve dış ticaret açığı olduğunu belirten İsmail Acı, şunları kaydetti:
“Şunu da unutmayalım; Türkiye ekonomisinde iki temel sorun yüksek enflasyon ve dış finansman ihtiyacıdır. Dövizin oynaklığının önüne geçilmelidir. TL'nin değer kaybı dövize yöneliş, parayı yatırım aracı olarak görmekten insanlar vazgeçmelidir. Net gördüğümüz konu hala kurun düştüğü yerden, içeride hem bireysellerin, hem de şirketlerin döviz almaya devam ettiğine şahit oluyoruz. Paramızın değerini koruyacak adımlar atıldığı anda insanlar döviz almaktan vazgeçecektir. Güven kazanmak zor bir iş. Piyasaların güvenini kazanmaktan başka çare yok. İşin başında olduğumuzu unutmayalım. Uzunca bir süredir atılan yanlış adımların düzeltilmesi gerekmektedir. Atılan adımların sonuçlarını almak da zaman alacaktır. Buradan, hareketli kurdaki fiyatlama algı fiyatlaması ve bir umut ışığının yanmasıdır. Bundan sonrası atılacak adımların tutarlılığı, doğruluğu ve sürdürülebilirliği çok büyük önem arz etmektedir."

Ticarette dijitalleşme
Pandemi ile birlikte yeni bir dünya düzeninin temellerinin atıldığını belirten İsmail Acı, ticaretteki dijitalleşmeye de dikkati çekerek, bu konudaki önerilerini şöyle sıraladı:
“Dijitale direnen yok olmaya mahkumdur. Hepinizden rica ediyorum artık ‘dükkanımı açayım müşterimi bekleyeyim akşam dükkanımı kapatıp gideyim’ anlayışını bir kenara atalım. Artık 24 saat açık iş yerimiz olmak zorunda. Tabir yerindeyse siz uyurken bile firmanız para kazanmak zorunda. Bunun için ne yapacağız dijitale ayak uyduracağız ve çağa entegre olacağız.
İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden haberdar olmayan insanlar bugün sınırsız bilginin kullanıcıları haline gelmişlerdir.
2000’li yılların bilgi çağı olacağı konusu dünyada artık tartışmasız kabul edilmiş bir gerçektir. Ülkeler arası sosyal ve ticari ilişkilerin gelişerek, küreselleşme boyutuna ulaştığı bir dönemde, iletişimde hız kaçınılmaz bir ihtiyaç halini almıştır. Bilgi teknolojisi ve elektronik sektöründeki gelişmeler bu ihtiyacı karşılayacak çözümler bulmuştur. Enformasyon teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir biçimde değişmektedir. Bu değişime ayak uyduran ayakta kalır.”
Mesajında, ATO yeni hizmet binası inşaatının kaba inşaatında sona doğru gelindiği bilgisini veren İsmail Acı, Adana’ya ve oda üyelerine yakışır bir binanın hızla yükseldiğini bildirdi.

ATO üyelerine çağrı
ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, mesajının son bölümünde ATO üyelerine çağrıda bulunup, oda yönetimine ilişkin fikirlerinin kendilerine beyan edilmesinin önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti:
“Yeni yılda geçmiş yılın izlerini silmek için çok çalışmamız gerekiyor. Adana Ticaret Odası olarak bizler her zaman bu çalışmalara ortak olmak istiyoruz. Bizim çalışmalarımıza yön verecek fikirlerinizi hep önemsedik. Komitelerimiz aralıksız toplantılarını yapıyor. Komitelerimize her türlü şikayetinizi iletmenizi, yol göstermenizi, fikir vermenizi önemsiyoruz. Lütfen bunu yapın. Komitelerimiz, Meclis Üyelerimiz ve bizler, sizlerin temsilcisi olarak sizler tarafından seçildik. Bu nedenle bıkmadan usanmadan görevde olduğumuz sürece sizin bizi çalıştırmanızı isteyeceğim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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