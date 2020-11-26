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El hijyeninde ihmal vakaları arttırdı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, son 2-3 aya göre artan vakaların artmasına ‘el hijyenine’ dikkat edilmemesinin neden olduğunu söyledi Prof. Taşova: "Maskeler ceplerden çıkıyor. Araştırmalara göre normal zamanda bir insan elini günde 2-3 bin kere yüzüne sürüyormuş"

İHA

El hijyeninde ihmal vakaları arttırdı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, son 2-3 aya göre artan vakaların artmasına ‘el hijyenine’ dikkat edilmemesinin neden olduğunu söyledi Prof. Taşova: "Maskeler ceplerden çıkıyor. Araştırmalara göre normal zamanda bir insan elini günde 2-3 bin kere yüzüne sürüyormuş"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, son 23 aya göre artan vakaların ‘El hijyenine’ dikkat edilmediği için arttığını belirterek, "En fazla yayılma nedenlerinde birisi bu. El hijyenini ihmal ediyoruz ve doğru maske kullanmıyoruz. Maskeler ceplerden çıkıyor. Araştırmalara göre normal zamanda bir insan elini günde 23 bin kere yüzüne sürüyormuş” dedi.
Türkiye genelinde korona virüs vaka sayılarında artış gözlenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açık test politikasına geçildiğini ve semptom göstermeyen hastaların da tabloda gösterileceğini belirtti. Bakan Koca, bununla birlikte son 24 saatte 28 bin 351 vaka olduğunu duyurdu.
Bugün Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, kentte 17 radyonun ortak düzenlediği canlı yayına katılarak soruları cevaplandırdı.
Son 23 aya göre artış gösteren vakalar nedeniyle ek tedbirlerin alındığını, daha da kısıtlayıcı tedbirlerin alınabileceğini söyleyen Prof. Dr. Taşova, “Bizim önerilerimiz ek tedbirlerin yönünde oluyor. Bir pandemi de enfeksiyon uzmanı olarak ek tedbirlerin alınmasını ön görüyorum ama bunların da akıllıca olması gerektiğini düşünüyorum. Okulların sürekli kapatılması gibi önlemler yerine hibrit sistemle yada diğer sistemlerle okullar açılabilir. Vatandaş, devlet ve sağlık sistemi birlikte yürümeli. Bunların birinde aksaklık olursa salgın yönetilemez” diye konuştu.

“6 veya 7 günden önce testinizin pozitif çıkma imkanı yoktur”
Son dönemde Adana’da artan korona virüs test sıralarına da değinen Prof. Dr. Taşova, “O sıralar bizim hastanemizde de oldu. Önlem aldık. Her hastane kendi önlemlerini alacaktır. Test yapılan yerlerin sayısı arttırılmalı ki kümeleşme engellensin. Bu bizim üzerimize düşen görev. Birde aynı haftalık test yaptıranlar var. Bunlar özellikle laboratuvarlar üzerindeki yükü arttıran unsurlar. Pandemi döneminde çok sık test yapılması iyi bir şey ama bu imkanlarınızla alakalı. Adana’da 5 adet test merkezi var ama imkanlar ve kişiler sınırsız değil. Bunların akıllı kullanılması gerekiyor. Bir kişi kovid olduğunu size bildiriyorsa 6 veya 7 günden önce testinizin pozitif çıkma imkanı yoktur. Bu arada gidip test yaptırmanız sonrası testiniz negatif çıkacaktır. Tabi önceden virüs almadıysanız” ifadelerini kullandı.
Bazı vatandaşların damgalanma korkusuyla test yaptırmadığını söyleyen Prof. Dr. Taşova, “Testten ziyade insanlar damgalanmaktan, başkaları tarafından görülmekten çekiniyor. Onlar çok tehlikeli oluyor işte. Her zaman test yaptıranlar var ve birde bütün belirtileri olup da test yaptırmayanlar var. Damgalanmak istemiyor. Bu tür geciktirmelere dikkat etmek lazım” dedi.

El hijyeni çok önemli
Bazı sıkı tedbirlerin vatandaşlar çok sıkıldığı için alınmakta gecikildiğini anlatan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, daha sonra şunları kaydetti:
“Bu süreç çok uzadı ve insanlar sıkıldı. Bu sıkılmada bir takım önlemlerin alınmasını aksatan neden oldu. Vaka sayılarının arttığı bu ortam içerisinde maskenin yanı sıra el hijyeni önemli. Herkesin ağzında bir maske var ama bu maske doğru mu kullanılıyor dikkat etmek lazım. Normal zamanda bir insan günde 23 bin kere günde elini yüzüne sürüyormuş. Maske yüzümüzde var ama kaç kere ona dokunduğunuza bakın. Oysa ki doğru bir maske kullanımında önce elinizi kolonya ile temizleyip ardından maskeye ipinden dokunmanız gerekiyor.”
Son 23 aya göre artan vakaların ‘El hijyenine’ dikkat edilmemesi nedeniyle olduğunu da belirten Taşova, “Bana kalırsa en fazla yayılma nedenlerinde birisi bu. El hijyenini ihmal ediyoruz ve doğru maske kullanmıyoruz. Maskeler ceplerden çıkıyor” dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar ise Adana’da korona virüs test yapılma imkanının yüksek olduğunu ve kentte yaşayan vatandaşların sağlık sistemine ulaşmalarının çok rahat olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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