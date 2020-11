Adana Sağlık Müdürü: Temaslı olduğunuzda telaş yapmadan test için doğru zamanı bekleyin

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ ADANA (DHA)KORONAVİRÜS vaka sayılarının ülke genelinde artış göstermesinin ardından birçok kentte olduğu gibi Adana´da da hastane önünde koronavirüs testi yaptırmak için gelenlerin oluşturduğu kuyruklar dikkat çekti. Klinik takip yapmak yerine bulgusu olmadan test yaptırmaya gelenleri uyaran Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, "Çok basit bir şey söyleyeyim, kuyrukta beklemek bile bir sağlık göstergesi. Temaslı olduğunuzda telaş yapmadan test için doğru zamanı bekleyin" dedi.

Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açık test politikasına geçildiğini ve semptom göstermeyen hastaların da tabloda gösterileceğini belirtti. Bakan Koca, bununla birlikte son 24 saatte 28 bin 351 vaka olduğunu duyurdu. Vaka sayılarının arttığı kentlerden olan Adana´da da özellikle koronavirüs testi yaptırmak için hastanelere akın eden kişilerin oluşturduğu test kuyrukları göze çarptı. Kentte bugün yağmurlu havaya rağmen Seyhan Devlet Hastanesi´ndeki test sırasında kuyruk oluşması ise dikkat çekti.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, bu durumun üzücü olduğunu, semptom göstermeden ve gerekli süreyi beklemeden test yaptırmanın sağlık açısından yanıltıcı olacağını kaydederek, vatandaşları test konusunda aceleci davranmamaları için uyardı.

'SAKİN OLMAK GEREKİR'

Temaslı olsun ya da olmasın bir kişinin yeterli semptom göstermeden teste gelmesi sonucu orada çalışan sağlık personelinin ayırdığı zamanın hastaların vaktinden gittiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, son dönemde bu durumun fazlasıyla artış gösterdiğini bildirdi. Erken yapılan testten çıkan negatif sonucun kesinliği olmadığını söyleyen Nacar, "Temaslı olduktan kısa bir süre sonra yaptırdığı test negatif çıkan kişi `demek ki ben hasta değilim´ diye düşünüyor. Bu hem kişinin yanılmasına hem de ona ayrılan zamanın hastalardan gitmesine sebep oluyor. Sakin olmak gerekir. Yapılan testlerde negatif sonuçlar pozitiflerden daha fazla. Bundan dolayı test yerine ilk etapta klinik takip daha önemli. Çok basit bir şey söyleyeyim. Kuyrukta bekleyebilmek bile bir sağlık göstergesi" diye konuştu.

`YOĞUN BAKIM KAPASİTEMİZ ŞU AN İÇİN YETERLİ´

Kent olarak tüm imkanlarla pandemiyle mücadele edildiğinin altını çizen İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Adana´nın sağlık altyapısının şu an için yeterli olduğunu kaydetti. Teknik altyapı, fiziki mekan ve insan kaynağı açısından sıkıntıları olmadığını dile getiren Nacar, hiç kimsenin `ben koronavirüs hastası olursam yoğun bakımda yer bulamam´ düşüncesine kapılıp, telaş yapmaması gerektiğini söyledi. Yoğun bakım ve servis bölümlerinin şu an için yeterli olduğunu vurgulayan Nacar, gerektikçe rezerv yatakların açıldığını da sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-11-26



