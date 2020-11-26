Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı

ADANA,(DHA)ADANA'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, koronavirüse yakalandığını bildirdi. Akay, açıklamasında "Tedavi sürecim hemen başlatılmıştır. Çok şükür genel sağlık durumum iyi. Karantina sürecimi evimde geçireceğim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2020-11-26 14:52:34
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