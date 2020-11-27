Adana'da, sonbaharda doğa yürüyüşü



Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde doğa ve fotoğraf tutkunları, Menge Kayın Ormanları'nda 'sonbahar anlatılmaz yaşanır' etkinliği ile doğa yürüyüşü düzenledi.

Doğa ve fotoğraf tutkunu Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin tüm renklerine bürünen orman dokusunda yürüyüşe çıktı. Menge ile Çamdere Yaylası arasındaki 12 kilometrelik güzergah boyunca renk cümbüşüne dönen yapraklar üzerinde 4 saat yürüyen doğaseverler, ayrıca çınar, ladin ve kayın ağaçları arasında doya doya çekildikleri sonbahar anı fotoğrafları ile eşsiz doğa manzarasının tadını çıkardı. Yürüyüş sonunda memnuniyetlerini dile getiren katılımcılar, tabiatın içinde rengarenk ağaçlar ve sararmış yapraklar arasında mükemmel bir gün yaşadıklarını belirtti.

Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Kozan'da yaptığımız doğa yürüyüşünde, doğanın bize cömertçe sergilediği sonbaharın tüm renklerini görme fırsatı bulduk. Buradaki görsel şölen tüm üyelerimize sonbahar keyfi yaşatırken, bolca anı fotoğrafları da çekildi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Malik GÖDELİNER

2020-11-27 08:41:01



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