20 yaşındaki genç, tabancayla intihar etti



Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA) ADANA'da Mehmet Berke Ortatepe (20), babasına ait ruhsatlı tabanca ile kendisini başından vurarak intihar etti.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairede ailesiyle yaşayan Mehmet Berke Ortatepe, iddiaya göre gece ebeveyn yatak odasına geçip, babasına ait ruhsatlı tabancayı başına dayayarak tetiği çekti. Silah sesine duyup, yatak odasına giden anne-baba, oğullarının kanlar içinde yatar halde bulunca, 112 Acil Sağlık Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mehmet Berke Ortatepe'nin öldüğü belirlendi. Gencin cesedi, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2020-11-28 04:35:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.