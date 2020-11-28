Kızını kanserden kaybeden Adanasporlu Gül: Doyamadım sana kuzum



ADANA,(DHA) ADANASPOR Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül'ün kanser hastası kızı 8 yaşındaki Duru Balım, hayatını kaybetti. 3 yıl önce eşi Belkıs Gül'ü böbrek kanseri tedavisi görürken kaybeden Gül, sosyal medya hesabından Sen cennete uçtun ama kokun sinmiş yatağıma, odama... Derin derin soludum ama doyamadım sana kuzum..." notuyla yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı.

2017'de böbrek kanserinden eşi Belkıs Gül'ü kaybeden Adanaspor Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül, 2018 yılında hastaneye götürdüğü kızı Duru Balım'ın da kanser hastası olduğunu öğrendi. Duru Balım'ın beyninde 'rabdomiyosarkom' isimli kötü huylu bir tümör olduğu belirlendi. İki yıldır tedavi gören Duru Balım, dün hayatını kaybetti. Eşinin ardından kızını da kaybetmenin acısını yaşan Gül, acı haberi sosyal medya üzerinden "Prensesimi, kızımı, Balım'ı melek olarak annesinin yanına uğurladım. Kurban olduğum kızım... Rabbim yardımcın olsun, annene selam söyle" paylaşımıyla duyurdu. Yürekleri dağlayan bu paylaşımın ardından binlerce kişi, yorumlara başsağlığı mesajları yazdı. Gül, daha sonra sosyal medya üzerinden "Sen cennete uçtun ama kokun sinmiş yatağıma, odama... Derin derin soludum ama doyamadım sana kuzum..." notuyla yaptığı paylaşımla acısını kelimelere döktü.

Küçük kızın cenazesi bugün öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda annesinin yanında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2020-11-28 07:40:42



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