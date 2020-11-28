'Evde ne kadar çok sigara içiliyorsa bebekte gaz şikayeti de o kadar fazla oluyor'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Evde ne kadar çok sigara içiliyorsa bebekte gaz şikayeti de o kadar fazla oluyor'

DHA

'Evde ne kadar çok sigara içiliyorsa bebekte gaz şikayeti de o kadar fazla oluyor'


Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı, kolik bebekleri sakinleştirmek için çamaşır makinesi, fön makinesi gibi sesleri dinletmek yerine karanlık bir odada fısıltı tonunda bebekle konuşarak güven veren anne karnı ortamı yaratılmasının yeterli olduğunu söyledi. Narlı, "Kesinlikle bebeğin çevresinde sigara içen bir kişinin olmaması gerekiyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki evde ne kadar çok sigara içiliyorsa bebekte gaz şikayeti de o kadar fazla oluyor" dedi. 
Prof. Dr. Nejat Narlı, ağlama nöbetleri ile kendini gösteren infantil kolik teşhisi konulan bebekler için ilaç kullanımı, dozu belli olmayan çay tüketimi ve fön makinesi, çamaşır makinesi gibi 'beyaz gürültü' denilen sesleri dinletmek yerine bebeğe anne karnındaki güvenli ortamı yaratmanın daha faydalı olacağını belirtti. Bebeğin anne karnında düşük tonlarda ebeveynlerinin sesini tanıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Nejat Narlı, anne-babanın karanlık bir ortamda fısıltı tonunda bebekle konuşup, sırtına hafifçe masaj yapmasının bebeği sakinleştirmeye yeterli olduğunu ifade etti. 
ANNE KARNINDAKİ ORTAM BEBEĞİ RAHATLATIYOR
Yeni doğanlarda yüzde 15-20 civarında kolik bebek tanısı konulduğu bilgisini veren Prof. Dr. Narlı, şöyle konuştu: 
"Daha çok ikinci hafta başlayıp 4-5 aya kadar devam edebiliyor. Önemli bir sorun. Aslında bir hastalık değil, bu bir fizyolojik geçiş süreci. Sinir sisteminin olgunlaşması 5'nci ayı bulduğu için bu döneme kadar etraflarındaki ses ve uyarıları süzme olayını yapamıyorlar. Bütün uyarıları da alınca o bebekte böyle bir rahatsızlık veriyor ve beyindeki ön lob gelişmediği için bebek bunu ağrı olarakta algılayabiliyor. Bizim bir yerimiz ağrırsa neden ağrıdığını biliriz ama bebek kendisini rahatsız eden şeyin ne olduğunu da bilmediği için bilinmezlikte biraz korkuya neden oluyor. Bebek bu korkuyu gidermesi için güven veren anne karnındaki o ortama ihtiyaç duyuyor."
BEBEĞİNİZLE FISILTI TONUNDA KONUŞUN
Bebeği rahatlattığı düşünülen çamaşır makinesi, fön makinesi gibi seslerin anne karnındaki sese benzer olabildiğini ancak bunların dinletilmesini önermediğini vurgulayan Narlı, "Aslında ebeveynlerin seslerini de bebek hatırlar ve bu sesler bebeği iyi hissettirir. Annesi, babası, dedesi ya da nenesi bebeğin yanında kim varsa çocuğun kulağına fısıltıyla konuşursa aynı etkiyi gösterir. Çünkü bebek doğmadan etrafındakilerin sesler, volümü düşerek çocuğa ulaştığı için bebek, düşük volümde o sesi daha iyi tanıyor. Onun için biraz karanlık bir ortamda sırtına hafif bir masaj yaparken konuşmak bebeği sakinleştirir. Niye çocuğu gezdirdiğimizde rahat ediyor? Çünkü anne karnındayken de geziyordu. O ortam çocuğu rahatlatıyor" diye konuştu. 
GAZIN OLMAMASI DEĞİL SÜTÜN OLMASI ÖNEMLİ
İnfantil kolik durumun alerjik bünyeden, evhamlı bir aileye sahip olmaktan, annenin beslenmesine ya da aile içerisinde sigara içmeye kadar birçok nedene bağlı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nejat Narlı, "Aile bize geldiği zaman biz bu durumun bir hastalık değil bir geçiş süreci olduğunu uzun uzun anlatıyoruz. Aile de bunu bildiği zaman rahatlıyor. Bazen ailelere öyle önlemler söyleniyor, anneyi öyle bir stres altına alıyor ve beslenmesini öyle etkiliyor ki sütü azaltmaya neden oluyor. Önemli olan gazın olmaması değil, önemli olan sütün olmasıdır. Yapılacak şey anneyi bebeğini en az bir sene ve ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslemesini telkin etmek" dedi. 
SİGARA TÜKETİMİ KOLİK İLE DOĞRUDAN ORANTILI
Bebeğin çevresindeki kişilerin sigara tüketiminin kolik durumu ile doğrudan orantılı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Narlı, "Kesinlikle çevresinde sigara içen bir kişinin olmaması gerekiyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki evde ne kadar çok kişi sigara içiyorsa bebekte gaz şikayeti de o kadar fazla oluyor. Evhamlı olan ebeveynlerin sakin olması sağlanmalı. Onun dışında kullanılan ilaçlar var. İlaç kullanmamak lazım. Birçok çay var. Bunların dozu belli değil. Ezbere kullanılmamalı. En önemlisi bu işte sevgiyi çocuğa vermek, sakin olmak, anne sütüne devam etmek, anne sütü dışında birşey vermemek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2020-11-28 09:40:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana´da sahte içki üretilen ev ve iş yerine operasyon
YEREL HABERLER Adana´da sahte içki üretilen ev ve iş yerine ...
Kızını kanserden kaybeden Adanasporlu Gül: Doyamadım sana kuzum
YEREL HABERLER Kızını kanserden kaybeden Adanasporlu Gül: Doyamadım ...
20 yaşındaki genç, tabancayla intihar etti
YEREL HABERLER 20 yaşındaki genç, tabancayla intihar etti
Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ...
Adana’da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: ...
Başkan Erdem: "Ceyhan’da asfaltsız yol kalmayacak"
YEREL HABERLER Başkan Erdem: "Ceyhan’da asfaltsız yol kalmayacak"
Gelin düğünden 4 gün sonra koronadan öldü Adana'da düğününden 4 gün sonra koronadan hayatını kaybeden Özlem Özcan'ın cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Gelin düğünden 4 gün sonra koronadan öldü Adana'da ...
Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Özlem, düğününden 4 gün sonra koronavirüsten öldü
Felçli eşine bebek gibi bakıyor Fatma Mumcu, 30 yıllık eşinin yeniden sağlığına kavuşması için uzanacak bir yardım eli bekliyor Birbirlerini çok sevdiklerini gözyaşları içinde aktaran Mumcu çiftinin tek hayali eski günlere dönmek
YEREL HABERLER Felçli eşine bebek gibi bakıyor Fatma Mumcu, 30 ...
Adana’nın gastronomi yol haritası hazırlanıyor ÇKA Genel Sekreteri Ülger: "Adana gastronomisine yön vermeye çalışacağız"
YEREL HABERLER Adana’nın gastronomi yol haritası hazırlanıyor ÇKA ...
Tarla parası nedeniyle kaçırdıkları çiftçiyi, bilardo sopalarıyla döverek öldürdüler / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Tarla parası nedeniyle kaçırdıkları çiftçiyi, bilardo ...
Tarla parası nedeniyle kaçırdıkları çiftçiyi, bilardo sopalarıyla döverek öldürdüler
YEREL HABERLER Tarla parası nedeniyle kaçırdıkları çiftçiyi, bilardo ...
Adana’da otobüslerde "HES Kodu" dönemi başlıyor Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, kentteki toplu taşıma araçlarına artık ‘Kentkart’a entegre edilmiş ‘HES Kodu’yla binileceğini söyledi
YEREL HABERLER Adana’da otobüslerde "HES Kodu" dönemi başlıyor Adana ...
Vakaların arttığı Adana’da kurallara uyulmuyor Ek yoğun bakım yataklarının açılıp camilerden her gün anonslar yapılmasına rağmen birçok vatandaş maske takmıyor
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Adana’da kurallara uyulmuyor Ek ...
Makarna ambalajıyla kaçakçılık Adana polisi yaptığı operasyonda 103 kaçak cep telefonu, 62 kilo kaçak nargile tütünü, ve bin 830 paket kaçak sigara ele geçirdi
YEREL HABERLER Makarna ambalajıyla kaçakçılık Adana polisi yaptığı ...
Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler Adana’da 60 bin liralık borcunu ödemediği ileri sürülen kişiyi evinden alıp götürdükleri bahçede bilardo sopasıyla dövdükten sonra başını da suya sokarak işkence yaparak öldüren 7 zanlıdan 6’sı tutuklandı Zanlıların işkence yaptıktan sonra şahsı hastaneye getirmeleri güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak ...
Sahte sürücü belgeli şoföre ceza yağdı
YEREL HABERLER Sahte sürücü belgeli şoföre ceza yağdı
Pandemide Yeşilay'a ilgi arttı; bağımlılıktan kurtulmak için 10 bine yakın başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Pandemide Yeşilay'a ilgi arttı; bağımlılıktan ...
Şırdanı artık tezgah başında değil araçta yiyorlar
YEREL HABERLER Şırdanı artık tezgah başında değil araçta yiyorlar
Adana'da, sonbaharda doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Adana'da, sonbaharda doğa yürüyüşü
Testi pozitif çıkan başkan Akay vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Testi pozitif çıkan başkan Akay vatandaşları uyardı
Depodaki 3 hurda araç yandı
YEREL HABERLER Depodaki 3 hurda araç yandı
Adana’da araç hurdalığında yangın
YEREL HABERLER Adana’da araç hurdalığında yangın
Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın, koronavirüs testi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X