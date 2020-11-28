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Adana´da 'kredi kartı' çetesine operasyon: 30 gözaltı

DHA

Adana´da 'kredi kartı' çetesine operasyon: 30 gözaltı


Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, vatandaşların kredi kartına olan borçlarını ödeyip, ardından aynı karttan faiziyle parayı çekerek tahsil eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü´ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, paraya ihtiyacı olanların kredi kartlarına olan borçlarını ödeyip, yine aynı karttan faiziyle parayı tahsil eden çeteye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 26 ayrı adrese baskın düzenleyen polisler, 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda; 508 bin 480 TL, 19 bin 456 dolar, 6 bin 900 euro para, farklı banka ve kişilere ait 135 kredi kartı, 33 pos cihazı, 6 kaşe, alacakların bulunduğu 24 ajanda, ruhsatsız tabanca, 6 dolu fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-11-28 09:56:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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