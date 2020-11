Kılıçdaroğlu: Esnaf Bakanlığı kurulmalı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da esnafla buluştu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye genelinde baktığımızda bir esnaf bakanlığının kesinlikle kurulması lazım" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam geldiği Adana'da bugün ilk olarak erkek şiddeti nedeniyle hayatlarını kaybeden kadınların aileleriyle görüştü. Daha sonra partisinin il ve ilçe yönetimleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Adana Tabipler Odası yetkilileriyle de görüştü. Babası vefat eden CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı'nın Adana'daki evine taziye ziyaretinde bulunup, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Belediye Tiyatro Salonu'nda esnafla buluştu.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında pandemi sürecinde esnafın sorunun çözülmediğini öne sürdü. Türkiye'de esnafın korunması için beklentilerini ve sorunlarını dinlemek ve beklentilerine cevap vermek zorunda olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Benim konuştuğum esnaf arkadaşlar bize şunu söylüyorlar; 'Bazen sorunumuz çıkıyor başvuracak yer bulamıyoruz. Hangi bakanlık bizimle ilgileniyor?' Sorunun çözümünde makro açıdan baktığımızda, Türkiye genelinde baktığımızda bir esnaf bakanlığının kesinlikle kurulması lazım. Bunu her yerde söyledim, kesinlikle kurulması lazım. Sanayi Bakanlığı, Turizm Bakanlığı var. Esnaf bakanlığı niye yok?" diye konuştu.

Esnafın devlet tarafından korunması için anayasada düzenleme olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Esnaf bakanlığı olacak ki esnafın doğrudan doğruya derdini anlatabileceği çözmediği zaman da şikayet edebileceği bir makam olsun. Böyle bir şey yok. Bütün esnaflardan isteğim, sorununuzu önce bu bağlamda dile getirin. Derdimizi anlatacak bir makam olmalı, bakanlık olmalı, benim derdimi bilmeli" ifadelerini kullandı.

'STOPAJ VERGİSİNİN KALKMASI LAZIM'

Stopaj vergisine itiraz ettiklerini ve düşürüldüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stopaj vergisinin kalkması lazım. Allah aşkına sizin spotaj vergisiyle ne ilginiz var? Dükkanı kiralamışsınız, zaten dükkan sahibi götürüyor Maliye'ye gayrimenkul sermaye iradı beyanında bulunuyor. Ama dükkan sahibi ben vergiye karışmam diyor. Yük kimin sırtında kalıyor? Kanuna uygun olmayan yük esnafın sırtında kalıyor. Zaten bu adam bunun vergisini verecek, mülk sahibine ikinci bir avantaj sağlıyorsunuz. Çünkü sizin ödediğiniz vergi o ayrıca hesapladığı vergiden düşüyor. Mülk sahibine sizin sırtınızdan bir avantaj daha getiriyor. Kaldırın bunu kardeşim, niye kaldırmıyorsunuz? Vergi hiç azalmayacak, çünkü kaç lira kira ödendiyse gayrimenkul sermaye iradı, beyanı gelir vergisi beyannamesini verecek. Onun da vergisini ödeyecek zaten. Zaten imzalamışsınız. Siz ödüyorsunuz vergiyi, o toplam ödenen vergiden düşüyor ben ödedim diye. Aslında vergi ödeyen sizsiniz."

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği açılışa katılmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldı.DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-11-28 15:14:48



