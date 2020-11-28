Adana'yı yasa boğan ölüm: Duru Balım, gözyaşları arasında toprağa verildi



Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANASPOR Taraftarlar Derneği Başkanı Refik Gül´ün kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden 8 yaşındaki kızı Duru Balım, gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Refik Gül, eşinden sonra ikinci kez kanser hastalığına yenik düştüklerini belirterek, "Rabbim verdi, rabbim aldı. İnşallah öbür dünyada buluşacağız" dedi.

2017´de böbrek kanserinden eşi Belkıs Gül´ü kaybeden Adanaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Refik Gül, 2018 yılında hastaneye götürdüğü kızı Duru Balım´ında yapılan testler sonucu kanser hastası olduğunu öğrendi. Küçük kızın beyninde `rabdomiyosarkom´ denilen kötü huylu tümör tespit edildi. 2 yıldır hastanede tedavi gören minik Duru Balım´ın bedeni daha fazla dayanamadı ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Duru Balım Gül'ün ölümü, Adana'yı yasa boğdu. Adanalılar, sosyal medya hesaplarından eşinin ardından kızını da kanser nedeniyle kaybeden Refik Gül'e taziye mesajlarını iletti.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Kabasal Mezarlığı'nda gerçekleşen cenaze törenine Refik Gül´ün yakınları, sevenleri ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazında Adanaspor taraftarları ve Adana Demirspor taraftarları birlikte saf tuttu. Cenaze namazında baba Refik Gül, güçlükte ayakta durabildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Duru Balım, 2017 yılında vefat eden annesi Belkıs Gül´ün yanına gözyaşlarıyla defnedildi.

'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'

İkinci kez kanser hastalığına yenik düştüğünü belirten Refik Gül, "Allah eşimin günahlarını affetsin. Meleğim de annesine şefaatçi olsun. Sözün bittiği yerdeyiz. Türkiye´nin her yerinden maneviyatlarını esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Rabbim verdi, rabbim aldı. İnşallah öbür dünyada bulaşacağız´´ diye konuştu.

Öte yandan defin işlemlerinin ardından taziyeleri kabul eden Refik Gül´ü Adana Demirspor taraftarları ve Mersin İdmanyurdu taraftarları da yalnız bırakmadı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2020-11-28 15:50:56



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