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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu: Esnaf Bakanlığı kurulmalı (2)

DHA

Kılıçdaroğlu: Esnaf Bakanlığı kurulmalı (2)


TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi´nin 530 kişilik Atatürk Öğrenci Evleri, Yüzüncüyıl Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı, Huzurevleri Gülen Yüzler Semt Kreşi, Kadın Kooperatifi, 4 yeni parkın açılışı ile Adana Lezzetleri Çarşısı, Müslüm Baba Parkı, Mola Evi, Mahfesığmaz Semt Kreşi, Adana Koop Kapalı Semt Pazarı ve Yüzüncüyıl Emekli Dinlenme Evi´nin temel atma törenine katıldı. Atatürk Öğrenci Evi´nde pandemi kuralları dikkate alınarak halka açık düzenlenen törende ilk olarak sahnede kurulmuş sinevizyonda açılışı yapılacak projeleri tanıtan video gösterimi yapıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin kürsüye çıkarak projeler hakkında bilgi verdi. Daha sonra söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise CHP lideri Kılıçdaroğlu´na Adana´ya verdiği değerden dolayı teşekkür etti. Ardından konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, her iki belediye başkanını da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. 
'GÜN BİRLİKTE YÜRÜME GÜNÜDÜR'
Kılıçdaroğlu, ülkede sorunların olduğunu, önümüzdeki seçimlerin salt bir siyasi parti seçimi olmadığını belirtirken, "Hepimiz aynı kaygıları yaşıyoruz. Size sözümüz var. Önümüzdeki seçimler salt bir siyasi parti seçimi değil. Demokrasiyle yan yana olan ile karşısında olanın seçimidir. Demokrasiden yana, harcanan her kuruşun hesabını verenlerle millete hesap vermekten uzak duranların seçimidir. Demokrasi bir yaşam biçimidir. Sevdikleri için vermesinler oy, ben yanlış yaptığımda her alanda eleştirebilirler. Bu hakkı getirdiğim için oy istiyorum. Belediyeler bunun göstergesidir. 
Halka hizmeti götürmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi tüm engelleri aşıp görevini yerine getiriyor. İktidar da aynı şekilde olacak. Kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Her yanlışın farkındayız. Türkiye yönetilmiyor, savruşuyor. Kaynaklar birilerine peşkeş çekiliyor. Gün birlikte yürüme günüdür" dedi. 
'BÖCEK İLE GÖRÜŞTÜM GÖREVİNE DÖNECEK'
Belediye başkanlarının tarih yazdıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Tüm engellemelere rağmen 11 büyükşehir belediye başkanı da tarih yazıyor. Muhittin Böcek ile telefonla konuştum. En kısa zamanda işine dönecek. Hepsi halka adamış kişilerdir. Biz siyaseti halk, ahlak, herkesin mutlu olacağı bir Türkiye için yaparız. Biz insanları etnik kimlik, inanç, yaşam tarzı konularında ayırmayız. Belediye başkanımıza 'yoksul mahalleler için pozitif ayrımcılık için yapacaksınız' dedim. Onlar da belediye hizmetlerinden yararlanacaklar. Türkiye´de öğrenci yurdu sorununu 18 yılda çözemediler. Kalkarlar tank fabrikasını Katar´a peşkeş çekerler. Ben buna itiraz etmeyecek miyim? Satmaları için para almaları lazım. Bir kuruş dahi almadılar. Biz miyiz milliyetçi onlar mı?"DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2020-11-28 16:16:43

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