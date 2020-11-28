Kılıçdaroğlu: “Türkiye’mizi yeniden demokratik ve bağımsız bir ülke yapacağız” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana’da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “ Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yok” “Muhittin Böcek yakında görevine dönecek”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizler güzel Türkiye’mizi yeniden demokratik ve bağımsız bir ülke yapacağız. Biz bu hedef uğruna çalışacağız. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurova Belediyesi’nin 530 kişilik Atatürk Öğrenci Evleri, Yüzüncüyıl Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı, Huzurevleri Gülen Yüzler Semt Kreşi, Kadın Kooperatifi, 4 yeni parkın açılışıyla Adana Lezzetleri Çarşısı, Müslüm Baba Parkı, Mola Evi, Mahfesığmaz Semt Kreşi, Adana Koop Kapalı Semt Pazarı ve Yüzüncüyıl Emekli Dinlenme Evi’nin temelinin atılma törenine katıldı.

Atatürk Öğrenci Evi’nde düzenlenen törenin açılışında konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, projeler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Adana için verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye’ye yeni bir siyaset anlayışı getirmek istediklerini belirterek, “Eğer çocuklarınız için yeşiller oluşturulmuşsa, engelli çocuklar için özel alanlar yapılmışsa bu belediye başkanının size sağladığı bir olanaktır. Bizim gönlümüzde geçen bunun bütün Türkiye’de sağlanmasıdır. Buradan sadece Adanalılara değil, bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Bizim belediye başkanlarının hizmetlerini istiyorsanız önümüzde seçim var, sandığa gideceksiniz. Siyaset halka hizmet etmek demektir. Siyaset bana ne verir demek değil, halka ne veririm demektir. Siyaset halka hizmet alanıdır, köşeyi dönme alanı değildir” diye konuştu.



“Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur”

Türkiye genelinde pek çok sorun olduğunu ve aşılamadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Aynı kaygıyı hepimiz yaşıyoruz. Bakkalda, sanayici de, üniversitedeki hoca da, işsiz adam da yaşıyor. Önümüzdeki seçimler sadece bir siyasi parti seçimi değil, demokrasiden yana olup, demokrasiye karşı olanlarının seçimidir. Sandığa gidip buna uygun oy kullanacağız. Demokrasi benim için sadece bir kavram değil yaşam biçimidir. Beni sevdiği için insanlar bana oy vermesin. Ben yanlış yaptığım zaman beni özgürce her alanda eleştirebilirsiniz. Eleştiri hakkı için oy istiyorum. Belediyelerimiz bunun örneğidir. Bütün belediyelerimize sitem yapmayı engelledim. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur” dedi.



“11 büyükşehir belediye başkanımız tarih yazıyor”

Türkiye’nin savrulduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Hepsini biliyoruz ama umutsuz değiliz. Gün birlikte yürüme, demokrasiyi isteme günüdür. Gün bu gündür. Biz bu anlayışla yola çıkacağız. Belediye başkanlarımız yerel yönetimlerde bunun öncüleri. Bütün engellemelere rağmen belediye başkanlarımız tarih yazıyorlar. 11 büyükşehir belediye başkanımız tarih yazıyor” ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhsin Böcek’in durumu hakkında da bilgi veren Kılıçdaroğlu, “Uzun süredir kovid19 nedeniyle hastanede yatıyordu. Az önce görüştüm kendisine teşekkür ettim ve kısa zaman sonra görevine geri başlayacak. Çalışacak” dedi.



“Herkesin önümüzde ki seçimde düşünmesi lazım”

Bütün insanlara eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Fakir olan ve hiç hizmet görmemiş insanların mahallelerine pozitif ayrımcılık yapmalarını söyledim. Türkiye’de 18 yıldır öğrenci yurdu sorunu var. 1 yılda halledilecek sorunu 18 yıldır halledemediler. Tankpalet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çektiler. Satmadılar. 1 kuruş dahi almadılar. Kim yurt sever? Biz miyiz yurtsever, onlar mı yurtsever. Herkesin önümüzde ki seçimde düşünmesi lazım. Eğer bu ülkeyi aydınlığa kavuşturacaksak, siyaset doğru zeminde yürüyecekse hepimizin düşünmesi lazım. Ön yargılardan arınmamız lazım. Eğer 21. yüzyılın Türkiye’sinde on binler çöp konteynırından geçiniyorlarsa neyin edebiyatını yapıyorlar. Satmadığınız bir alan, peşkeş çekmediğiniz bir yer kalmadı. Ne yaptılar peki? Keban Barajı mı yaptılar. Ama biz bunu düzelteceğiz inşallah” şeklinde konuştu.



“Vergi ödemediğimiz tek şey oda hava”

Türkiye’yi yeniden inşa edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Her kuruşu hakkıyla, adaletli olarak harcarsanız Türkiye’de para var. 83 milyon vergi ödüyor. Doğduktan hemen sonra Türkiye’de vergi ödenmeye başlanıyor. Vergi ödemediğimiz tek şey var. Oda teneffüs ettiğimiz hava. Bu para nereye gidiyor bilen var mı. Kimse bilmiyor. Bu ülke birilerine peşkeş çekilecek ülke değildir. Bizler güzel Türkiye’mizi yeniden demokratik ve bağımsız bir ülke yapacağız. Biz bu hedef uğruna çalışacağız. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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