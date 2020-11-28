Adana’da CHP’ye yeni üye olanlara rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı

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Adana’da CHP’ye yeni üye olanlara rozetlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.



Bir dizi toplantı ve açılış için Adana’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki bir otelde partisine yeni üye olanlara rozet taktı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye yeni bir siyasi anlayış getirip, ülkeyi kalkındırmak için çalışacaklarını söyledi.

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