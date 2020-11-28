Adanaspor'da vaka sayısı 40´a yükseldi

ADANA, (DHA) TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adanaspor´a koronavirüs şoku yaşanıyor. Adana ekibinde bugün yapılan koronavirüs testlerinde 21´i futbolcu 30 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı.
Adanaspor´dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21´i futbolcu, 6´sı personel, 1´i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli´nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır. An itibariyle kulübümüzde 29´u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır. Daha önce pozitif çıkan 2 futbolcumuzun test sonucu negatife dönmüş olup 40 vaka ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Adana DHA
2020-11-28 21:00:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.