Adanaspor'da vaka sayısı 40´a yükseldi



ADANA, (DHA) TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adanaspor´a koronavirüs şoku yaşanıyor. Adana ekibinde bugün yapılan koronavirüs testlerinde 21´i futbolcu 30 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı.

Adanaspor´dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21´i futbolcu, 6´sı personel, 1´i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli´nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır. An itibariyle kulübümüzde 29´u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır. Daha önce pozitif çıkan 2 futbolcumuzun test sonucu negatife dönmüş olup 40 vaka ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Adana DHA

2020-11-28 21:00:06



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