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Market çalışanı, bıçaklı soyguncuyu fırlattığı 'turşu kavanozu' ile engelledi

DHA

Market çalışanı, bıçaklı soyguncuyu fırlattığı 'turşu kavanozu' ile engelledi


Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, parfüm alma bahanesiyle girdiği markette kasiyere ekmek bıçağı gösterip, kasayı açmasını isteyen Caner Aydın (28), market çalışanı Ercan T.´nin (42) attığı turşu kavanozunun başına isabet etmesiyle panikleyip, kaçtı. Polisin yakaladığı Aydın ifadesinde, ''Paraya ihtiyacım vardı. Markete girip, kasadaki kadına bıçak gösterip, 50 lira istedim. Başıma kavanoz isabet edince de market çalışanını tebrik edip, olay yerinden kaçtım'' dedi.
Olay, geçen 21 Kasım´da, saat 16.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adalet Caddesi´ndeki markette meydana geldi. Yüzünde cerrahi maskesi bulunan, kapüşonlu kıyafet giymiş 1 kişi, girdiği marketteki raftan bir parfüm alıp, kasaya geldi. Şüpheli, parfümün parasını ödediği sırada ceketinin içerisinden çıkardığı ekmek bıçağını kasiyer Nur Sima Y.´ye (20) doğrultarak, kasayı açmasını istedi. Nur Sima Y., kasayı açmayınca şüpheli, kasiyerin üzerine yürüdü. Bunun üzerine Nur Sima Y., eliyle kasadan destek alıp, ayaklarıyla şüpheliyi uzak tutmaya çalıştı.
BAŞINA TURŞU KAVANOZU İSABET EDİNCE KAÇTI
Markette görevli Ercan T. ise elindeki paspas ile cam bölmenin arkasından soyguncuya müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ercan T.'nin, market rafından alıp, fırlattığı turşu kavanozu, soyguncunun başına isabet etti. Başından yaralanan soyguncu, marketten kaçarak sokakta izini kaybettirdi. Korkarak şoka giren kasiyer Nur Sima Y.´yi, market çalışanları sakinleştirdi. Yaşananlar, markette bulunan güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Market ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Caner Aydın olduğunu belirledi. Polis, marketten çıktıktan sonra olayda kullandığı bıçağı Seyhan Nehri´ne atan şüphelinin, dolmuşla önce babaannesinin evine gittiğini, ardından da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi´ndeki eve gittiğini belirledi. Şüpheli, evine düzenlenen baskında yakalanıp, gözaltına alındı.
MARKET ÇALIŞANINI TEBRİK ETTİ
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli Caner Aydın´ın, ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Olay günü arkadaşlarımdan borç para alarak, içki içtim. Daha sonra markete girip, kasadaki kadına bıçak gösterip, 50 lira istedim. Başıma kavanoz isabet edince de market çalışanını tebrik edip, olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-11-29 10:36:21

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