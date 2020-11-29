Adana´da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 650 bin makaron, 648 bin sigara kağıdı, 323 paket sigara, 546 puro ele geçirildi. Kaçak ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, merkez Çukurova ilçesinde ev ve kargo şubesine baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 650 bin makaron, 648 bin sigara kağıdı, 323 paket sigara, 546 puro ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-11-29 11:41:29
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