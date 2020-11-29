Trafikte bisikletli çocuktan tehlikeli hareketler



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da, seyir halindeki bisikletin üzerine çıkarak akrobatik hareket yapan bir çocuk, hem kendi canını hiçe saydı hem de trafik akışını tehlikeye attı. Çocuğun tehlikeli hareketleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi Volkan Eryiğit Caddesi´nde bir çocuğun, seyir halindeki bisikletinin üzerinde ayağa kalkarak akrobatik hareketler yapması, görenleri hayrete düşürdü. Bir ayağını da direksiyona koyan çocuk, akan trafikte bir süre ilerledi. Bisikletli çocuk hem kendi canını hiçe saydı hem de trafikte tehlikeye neden oldu. Bu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-11-29 12:37:13



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