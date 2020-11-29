Adanalı sanayici Hacı Oğuz vefat etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın en eski sanayicilerinden Hacı Oğuz hayatını kaybetti.

Adana Hacı Sabancı OSB’nin ilk ibadethanesi olan, ‘Hacı Oğuz Camii’ni yaptıran Hacı Oğuz'un (82) vefatı sevenlerini üzdü.

Oğlu Osman Nuri Oğuz’un, “Öbür dünyadan tekrar geri gönderseler babam eve değil, fabrikaya dönmek ister” diyerek çalışkanlığına vurgu yaptığı Hacı Oğuz düzenlenen törenle toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.