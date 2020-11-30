Hiç tanımadığı kişiyle telefonda konuşup, onu tuvale resmediyor



Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da, resim öğretmenliğinden emekli ressam İbrahim Şendil, hiç tanımadığı kişinin sadece telefonda sesini duyarak karakalem portresini çiziyor.

Çocukluk yaşlarında resim yeteneğini keşfeden ve ilerleyen yıllarda güzel sanatlar fakültesini birincilikle kazanan İbrahim Şendil, Adana Olgunlaşma Enstitüsü'nde yaptığı resim öğretmenliğinden emekli oldu. Kurs ve özel dersler vererek sanatını sürdüren ressam Şendil, 20 yıl önce Ankara'da açtığı bir sergisinde tablosunu almak isteyen bir kişinin kendisini aramasıyla farklı bir yeteneğini keşfetti. Tanımadan sadece telefonda konuştuğu o kişiyi içinden gelen hislerle yaptığı tahmin üzerine resmeden Şendil, göz renginden, saçlarına, burun yapısından yüz şekline kadar tuvale birebir yansıtmayı başardı.

TESADÜF MÜ DİYE DÜŞÜNÜP 15 KİŞİDE DENEDİ

Tesadüf olup olmadığını anlamak için 15 kişi üzerinde deneme yaptığını dile getiren ressam İbrahim Şendil, bu yeteneğini keşfettiği anısını şöyle anlattı:

"Ankara'da bir sergi açacaktım. Resimler daha asılmamış, duvara dayalı şekilde duruyordu. Ben yokken biri gelip tablolarımdan birini çok beğendiğini söylemiş. Daha sonra bana telefonla ulaştı ve almak istediğini söyledi. Ben de olur dedim ve randevulaştık. Eşimle o kişiyi beklerken ilginç bir şey oldu. Elime bir kağıt aldım ve 'ben bu şahsın resmini yapayım' dedim. Hafif saçı dökük, gözleri mavi, kaş pek yok, dudakları ince, burnu biraz uzun, yüzü kemikli birini tahmin ederek çizdim. O kişi tam vaktinde geldi ve baktım çizdiğim resim ile aynısı. Çok ilginç. Ben de şaşırdım. Bu yeteneğim bu şekilde ortaya çıktı. Acaba tesadüf mü diye çok kez başkalarını çizdim, deneme yaptım. Lokantada bir komiser ile tanıştım. Bu durumdan bahsettim ve birini aradı, çizdim. Bana adresini verdi, git o kişiyi gör dedi. Gittiğimde aynı kişiyi çizdiğimi gördüm. Yine bir öğrencimin hiç görmediğim eşini çizdim. Akademiden bir kadın hocam, erkek kardeşini dinletti, onu yaptım. Yaparken de kardeşini ona tarif ettim. Anlatımın daha çok benziyor dedi. Tesadüf olmadığını anladım."

'NASILSIN DEMESİ YETERLİ OLUYOR'

Telefonla konuşup tanımadığı kişiyi resmetme yeteneğinin içinden gelen bir güç olduğunu aktaran Şendil, "Bir güç var ama bilmiyorum. 20 senedir yapıyorum. 15 kişide denemelerim var. Hepsinde de isabetli çizimler oldu. Telefonda konuşurken, 'Nasılsınız, iyi misiniz?' demesi yeterli oluyor. Bir anda kafamda bir görüntü oluşuyor. Biraz keşfedeyim deyip uzun konuşmaya gerek duymuyorum. İçimde bir güç hissediyorum o an ve tuvale yansıtıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2020-11-30 08:28:43



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