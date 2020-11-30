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Lösemili Elif Ayça hastaneden "prenses" olarak çıktı Adana’da 8 ay önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi hastası olduğu ortaya çıkan 7 yaşındaki kız çocuğu ilik nakli olunca yattığı hastaneden “prenses” kıyafetiyle taburcu edildi Babası tarafından hastane kapısında kalpli balonlarla karşılanan Elif Ayça, prenses olmayı çok sevdiğini söyledi

İHA

Lösemili Elif Ayça hastaneden "prenses" olarak çıktı Adana’da 8 ay önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi hastası olduğu ortaya çıkan 7 yaşındaki kız çocuğu ilik nakli olunca yattığı hastaneden “prenses” kıyafetiyle taburcu edildi Babası tarafından hastane kapısında kalpli balonlarla karşılanan Elif Ayça, prenses olmayı çok sevdiğini söyledi

Adana’da yaklaşık 8 ay önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi hastası olduğu ortaya çıkan 7 yaşındaki Elif Ayça, ilik nakli olduğu hastaneden “prenses” kıyafetiyle taburcu edildi.
Besiner Arık (36) Betül Arık ile 9 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliklerinden biri erkek diğeri kız iki çocukları oldu. Elif Ayça ismini verdikleri 7 yaşındaki kızlarının 11 Nisan 2020 günü şiddetli karın ağrısı oldu. Hastaneye götürmelerine rağmen Elif Ayça'nın karın ağrısı bir türlü geçmedi. Arık çifti, başka bir hastaneye gittiklerinde kız çocuklarının lösemi hastası olduğunu öğrendi. O günden sonra sürekli hastaneye gidip gelen Elif Ayça, bir ay öne ilik nakli olmak için hastaneye yatırıldı. Nakil yapılırken anne ve baba prensesleri çok seven ve prenses olmak isteyen kızlarına “sen hastaneden prenses olarak çıkacaksın” sözü verdi. Bunun üzerine nakil yapılıp taburcu günü geldiğinde anne ve baba kızlarına bir sürpriz hazırlayıp ona prenses kıyafeti aldı. Elif Ayça hastaneden prenses kıyafeti giyerek taburcu oldu. Baba Besiner Arık kızını hastane kapısında dakikalarca elinde kalpli balonlarla bekledi. Kızı geldiğinde ise ona doyasıya sarıldı. Elif Ayça Arık hastaneden çıkınca, “Kardeşimi özledim hemen ona gitmek istiyorum. Prenses kıyafetiyle çıkmayı çok istiyordum o yüzden bu şekilde giyindim. Prenses olmayı çok istiyorum prensesleri de çok seviyorum” dedi.
Anne Betül Arık ise çok mutlu olduklarını belirterek, duygularını şöyle dile getirdi:
"11 Nisan 2020’den beri tedavi görüyorduk. Biz şanslıydık kök hücre bulundu ve hemen nakil oldu. 6 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında naklimiz gerçekleşti. Her şey yolunda gitti ve 31’inci günün sonunda bizi taburcu ettiler. lif Ayça, 2 yıl sonra iyileştim partisi yapacak tamamen her şeyden kurtulduğu için. O zamandan beri hayaliydi, onun için düğün gibi, gelinlik giyip parti yapmak istediğini ve hastaneden de bu elbiseyle çıkmak istediğini söyledi. Hastaneye yattığında prenses gibi çıkacağım dedi. Sağ olsun babası da kırmadı hazırlığını yapıp getirdi, Elif’in isteği hayaliydi.”
Anne Arık, vatandaşlara da bir çağrıda bulanarak, “Umarım herkes kök hücre bağışında bulunur ve bizim yaşadığımız sevinci herkes yaşar. Herkese bu konuda çağrıda bulunmak istiyoruz lütfen Kızılay’a gidip kök hücre bağışında bulunun bu mutluluğu herkes yaşasın” dedi.
Daha sonra Elif Ayça anne ve babasıyla evine gitti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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